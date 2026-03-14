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Латвия готовится к масштабным испытаниям дронов

14 марта 2026 08:03
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Руководство Латвии запланировало учения с участием ударных беспилотников. Они пройдут вблизи границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия готовится к масштабным испытаниям дронов-2

27 мая в Латвии пройдет совещание по вопросам беспилотной авиации, на которое прибудут иностранные военные советники оборонных ведомств НАТО. За день до этого на военной базе «Селия», которую командование альянса поспешило объявить своей официальной испытательной площадкой, состоятся показательные полеты дронов. 

# Латвия

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