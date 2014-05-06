Евровидение-2014. 17-летние сестры Толмачевы с песней Shine вывели Россию в финал

Новости России. 17-летние сестры Толмачевы прошли в финал «Евровидения». По сути, сегодня сбылась давняя мечта близняшек: они выступили на взрослом «Евровидении» и завоевали право продолжить борьбу в финале престижного конкурса.

Перед выходом на сцену девушки так боялись, что не удержат в руках тяжеленные стеклянные палки. Для тех, кто не смотрел первый полуфинал «Евровидения», расскажем концепцию номера Насти и Маши Толмачевых. В начале композиции сестры стоят на качелях спиной друг к другу и держат в руках две прозрачные трубочки. После чего, расходятся по краям качелей. У каждой из них в руках остается по трубочке. И номер, и презентационное видео, и клип (смотрите здесь) подтверждают: Настя и Маша – одно целое.

Композицию Shine написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. А номер поставил, без преувеличения, легендарный греческий режиссер Фокас Евангелинос. Именно он когда-то придумал ставший уже хрестоматийным номер с белым роялем для Димы Билана на песню «Never let you go».

Смотрите все евровизийные постановки режиссера Фокаса на нашей группе «Вконтакте».

За плечами 17-летних сестер Толмачевых внушительный музыкальный опыт. В 2006 году Настя и Маша Толмачевы выиграли детское «Евровидение» с песней собственного сочинения «Весенний джаз». В следующем году после победы Толмачевы записали свой первый альбом «Половинки», дебютировали в качестве телеведущих в нескольких популярных программах на российском телевидении, снялись в новогоднем мюзикле «Королевство кривых зеркал», где спели с Аллой Пугачевой.

У сестренок есть пара дней для того, чтобы набраться сил и уже в финале «Евровидения-2014» показать все, на что они способны.

Напомним, финал пройдет 10 мая.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидения-2013» – попадают в финал автоматически.