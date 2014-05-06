Евровидение-2014. Мария Яремчук из Украины прорвалась в финал

Новости Украины. Мария Яремчук, представительница Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2014», вышла в финал конкурса.

Конкурсная «Tick-Tock» очаровала и зрителей, и профессиональное жюри. Зрители увидели историю любви, выраженную в танце и в музыке одновременно. Мария Яремчук и ее партер, танцор из украинского балета “Freedom”, на главной сцене «Евровидения» изобразили настоящую страсть. Она пела, он все три минуты бежал в колесе. Колесо, по словам Марии, использовано как символ времени и его быстротечности. Кстати, в номере «Tick-Tock» много символов. Смотрите видео (вторая официальная репетиция в Дании)!

Украинская команда нарядом для Марии решила подчеркнуть драматизм номера. Тело певицы обвивали черные ленты. Напомним, платье для конкурсантки шили уже в Дании. Наряд разработан украинским дизайнером и стилистом Анной Осмехиной, а идея предлежит режиссеру-постановщику номера Елене Коляденко. Первый эскиз они нарисовали на салфетке.

Напомним, финал «Евровидения-2014» пройдет 10 мая.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидения-2013» – попадают в финал автоматически.