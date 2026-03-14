Работа в округах и закрепление кадров на селе – что обсудили на заседании Совета Палаты представителей

Депутатам нужно задействовать весь потенциал для реализации межгосударственных договоренностей, прежде всего экономической направленности. Об этом было заявлено на заседании Совета Палаты представителей Национального собрания. В центре внимания была эффективность командировок за границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решено сосредоточить усилия парламентариев на достижении конкретных результатов сотрудничества с зарубежными партнерами. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также выполнению планов и дорожных карт сотрудничества, прежде всего в экономической сфере. Параллельно с этим акцент смещается в сторону цифровой дипломатии: активно используется формат видеоконференцсвязи. Такие встречи уже прошли с парламентариями Вьетнама, Казахстана, Кубы, Таджикистана и ряда других стран Латинской Америки и Азии. В ближайших планах – аналогичные переговоры с коллегами из Египта, ОАЭ, Пакистана и Таиланда.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы всегда обращали особое внимание на результативность участия в этих мероприятиях, на продвижение национальных интересов. В последнее время мы делаем особый акцент на вопросах, которые способствуют развитию торгово-экономических взаимодействий. У нас работает 42 группы дружбы, которые акцентировано занимаются вот этими вопросами. Также и национальные делегации в международных организациях. Также затронули вопрос закрепления кадров на селе. Задача создать такие условия, чтобы люди видели перспективу для личностного и профессионального развития, а жизнь там стала еще более комфортной. Ряд госпрограмм по развитию сельских территорий реализуется в Беларуси.