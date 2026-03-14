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Работа в округах и закрепление кадров на селе – что обсудили на заседании Совета Палаты представителей

14 марта 2026 07:33
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Депутатам нужно задействовать весь потенциал для реализации межгосударственных договоренностей, прежде всего экономической направленности. Об этом было заявлено на заседании Совета Палаты представителей Национального собрания. В центре внимания была эффективность командировок за границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа в округах и закрепление кадров на селе – что обсудили на заседании Совета Палаты представителей-2

Решено сосредоточить усилия парламентариев на достижении конкретных результатов сотрудничества с зарубежными партнерами. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также выполнению планов и дорожных карт сотрудничества, прежде всего в экономической сфере.

Параллельно с этим акцент смещается в сторону цифровой дипломатии: активно используется формат видеоконференцсвязи. Такие встречи уже прошли с парламентариями Вьетнама, Казахстана, Кубы, Таджикистана и ряда других стран Латинской Америки и Азии. В ближайших планах – аналогичные переговоры с коллегами из Египта, ОАЭ, Пакистана и Таиланда.

Работа в округах и закрепление кадров на селе – что обсудили на заседании Совета Палаты представителей-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы всегда обращали особое внимание на результативность участия в этих мероприятиях, на продвижение национальных интересов. В последнее время мы делаем особый акцент на вопросах, которые способствуют развитию торгово-экономических взаимодействий. У нас работает 42 группы дружбы, которые акцентировано занимаются вот этими вопросами. Также и национальные делегации в международных организациях.

Также затронули вопрос закрепления кадров на селе. Задача создать такие условия, чтобы люди видели перспективу для личностного и профессионального развития, а жизнь там стала еще более комфортной. Ряд госпрограмм по развитию сельских территорий реализуется в Беларуси.

Работа в округах и закрепление кадров на селе – что обсудили на заседании Совета Палаты представителей-6

Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня то, что создали инфраструктуру в сельской местности, она соответствует, но ее надо усовершенствовать. Это в первую очередь мотивировать наших граждан для того, чтобы переезжали в сельскую местность. Надо сегодня максимально уделить внимание льготированию категории граждан, категории людей наших, бизнеса, для того чтобы тоже были условия. Это вопросы и также относятся к торговле, соцкульбыт.

Также парламентарии обсуждали работу в избирательных округах. Это важная составляющая деятельности депутатов Палаты представителей. Для углубления этой работы и обмена опытом запланированы выезды в Минскую область для изучения местных практик. А в начале апреля состоится большая встреча с городским активом столицы.

# Палата представителей # Сергей Рачков # Иван Маркевич

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