Свыше 500 тыс. американцев столкнулись с перебоями в подаче электричества

Наибольшее количество инцидентов зафиксировано в штате Огайо, где без света остались около 120 тысяч абонентов. Сложная ситуация также наблюдается в Висконсине, Индиане и Мичигане – всего там насчитывается более 220 тысяч потребителей. Стихия внесла коррективы и в работу авиационного транспорта. Так, свыше пяти тысяч рейсов были отменены или перенесены. По данным Национальной метеорологической службы США – шторм будет набирать силу и продлится минимум неделю.