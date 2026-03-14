Свыше 500 тыс. американцев столкнулись с перебоями в подаче электричества

Более полумиллиона жителей Соединенных Штатов столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии. Причиной масштабных аварий стал мощный циклон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более полумиллиона жителей Соединенных Штатов столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии. Причиной масштабных аварий стал мощный циклон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наибольшее количество инцидентов зафиксировано в штате Огайо, где без света остались около 120 тысяч абонентов. Сложная ситуация также наблюдается в Висконсине, Индиане и Мичигане – всего там насчитывается более 220 тысяч потребителей. Стихия внесла коррективы и в работу авиационного транспорта. Так, свыше пяти тысяч рейсов были отменены или перенесены. По данным Национальной метеорологической службы США – шторм будет набирать силу и продлится минимум неделю.