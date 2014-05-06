Евровидение. ТОП самых красивых девушек конкурса. ГОЛОСОВАНИЕ!

Новости Беларуси. За время существования конкурса Евровидения в нем приняло участие немало девушек. Каждая из них была по-своему талантлива. Но Европа помнит и другую сторону конкурса, ведь многим просто запомнились эти красавицы. Какую из них выберете вы?

Ани Лорак, Украина, 2008

Знаменитая на все СНГ красавица и умница Ани Лорак не сходит со строчек хит-парадов самых красивых женщин. Сейчас она стала еще более женственной, ведь она растит умницу-дочку. К слову, Каролина очень быстро вернулась в форму и продолжает гастролировать.

Злата Огневич, Украина, 2013

Красавица, представлявшая Украину, на самом деле родилась в российском Мурманске, после чего уже переехала в Судак. С тех пор она часто наблюдала две природные красоты – горы и море. Видя их каждый день, видимо, и сама выросла такой красавицей. Смотрите клип Златы на евровизийную композицию.

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Иви Адаму, Кипр, 2012

Несмотря на любимую ярко-красную помаду, Иви всего 18. В свои 16 она покорила жюри и публику греческого X-factor, а позже приехала в Баку покорять Европу, спев, как ни странно, о любви.

Йоханна, Исландия, 2009

Необычная исландская красота поражает. Ее обладательница умеет еще и потрясающе петь, а также выговаривать название города, в котором она когда-то жила: Hafnarfjörður. А в родной Исландии ей очень гордятся, ведь она привезла домой 2 место!

Urban Symphony, Эстония, 2009

Солистка эстонской группы Urban Symphony, Сандра Нурмсалу, очаровала европейскую публику своей загадочностью и игрой на скрипке. Вместе с песней она как будто загипнотизировала зрителей, оставив в сердце каждого след.

Маргарет Бергер, Норвегия, 2013

Обычно скандинавские девушки не попадают в топы красавиц любых конкурсов, однако Маргарет – приятное исключение. В свои 27 длинноволосая блондинка покорила европейскую публику не только песней, но и внешностью, на которую загляделись европейские мужчины.

Сафура, Азербайджан, 2010

Юная красотка впервые запела в три года. С тех пор она постоянно на сцене, поэтому привыкла к тому, чтобы всегда быть на высоте и выглядеть на все сто. Особый шарм ей придает тот факт, что она единственная женщина в Азербайджане, которая играет на саксофоне.

Лорин, Швеция, 2012

Внешность Лорин во многом определили ее корни из Марокко и берберских народов. Вместе с длинными прямыми волосами и челкой получилось весьма необычно. Или Европа тоже почувствовала эйфорию.

Паула Селинг, Румыния, 2010

Магическая красота Паулы у нее с рождения, ведь родилась она в канун Рождества. Евровидение не единственный конкурс, где Паула получила признание. В свое время она отхватывала номинации у румынского MTV, а позже запустила и свой звукозаписывающий лейбл.

Калиопи, Македония, 2012

Балканские девушки известны своей красотой. И даже несмотря на то, что Калиопи не очень подходит под категорию «девушки до 25», ей удалось сохранить все самое красивое, что в ней есть. Особенно прекрасна она была на конкурсе в черно-белом костюме, собственно, она и спела – «Черное и белое».

Алена Ланская, Беларусь, 2013

Белорусская красавица в прошлом году дошла до финала конкурса. Помимо песни она много работала над образом, активно посещала спортзал, бассейн. В команде работали лучшие гримеры, парикмахеры. Одним словом, белорусская нация была достойна представлена - Европе точно понравилось.

Какие красавицы примут участие в этом году? Узнаете уже совсем скоро!

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.



Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.



Напомним, Беларусь представит Тео! На главной евровизийной сцене в Копенгагене белорус исполнит зажигательную композицию Cheesecake. Смотрите видео.