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Представительница ЮАР победила в конкурсе «Мисс Вселенная – 2019»

09 декабря 2019 06:34
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Новости мира. Представительница ЮАР Зозибини Тунци стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2019». Мероприятие состоялось вечером 8 декабря в Атланте. 

Как сообщается на сайте конкурса, победительнице 26 лет, она хочет искоренить гендерные насилие и стереотипы. Девушка родилась в городе Тсоло, в 2018 году получила степень бакалавра в области связей с общественностью и управлением имиджем. 

Представительница ЮАР победила в конкурсе «Мисс Вселенная – 2019»-1

Фото: instagram.com/zozitunzi 

В качестве модели Тунци попробовала себя в 2017 году. В первый раз она не заняла призовое место, а сейчас обошла 89 претенденток на корону. Теперь Зозибини получит годовой контракт, который обеспечит ей услуги стилистов, гардероб, обучение в престижной актёрской школе со стипендией, апартаменты в Нью-Йорке и крупный денежный приз. 

Представительница ЮАР победила в конкурсе «Мисс Вселенная – 2019»-4

Фото: instagram.com/zozitunzi 

Свою победу Тунци посвятила родителям. На странице в Instagram девушка поблагодарила родителей за свою жизнь и за достойное воспитание. 

Представительница ЮАР победила в конкурсе «Мисс Вселенная – 2019»-7

Фото: instagram.com/zozitunzi 

«Именно поэтому я стою здесь, вдали от родины, но точно знаю, где мои корни», – подвела итог новая «Мисс Вселенная». 

Представительница ЮАР победила в конкурсе «Мисс Вселенная – 2019»-10

Фото: instagram.com/zozitunzi 

Второе и третье места заняли 24-летняя представительница Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон и 25-летняя мексиканка София Арагон. 

Представительница ЮАР победила в конкурсе «Мисс Вселенная – 2019»-13

Фото: instagram.com/zozitunzi 

Ранее организаторы конкурса показали нескольких участниц без макияжа. 

Фотографии девушек в их естественном виде смотрите здесь

# Конкурс красоты # калейдоскоп # Зозибини Тунци # Мэдисон Андерсон # София Арагон # Фотофакт

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