Представительница ЮАР победила в конкурсе «Мисс Вселенная – 2019»

Новости мира. Представительница ЮАР Зозибини Тунци стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2019». Мероприятие состоялось вечером 8 декабря в Атланте. Как сообщается на сайте конкурса, победительнице 26 лет, она хочет искоренить гендерные насилие и стереотипы. Девушка родилась в городе Тсоло, в 2018 году получила степень бакалавра в области связей с общественностью и управлением имиджем.

Фото: instagram.com/zozitunzi

В качестве модели Тунци попробовала себя в 2017 году. В первый раз она не заняла призовое место, а сейчас обошла 89 претенденток на корону. Теперь Зозибини получит годовой контракт, который обеспечит ей услуги стилистов, гардероб, обучение в престижной актёрской школе со стипендией, апартаменты в Нью-Йорке и крупный денежный приз.

Фото: instagram.com/zozitunzi

Свою победу Тунци посвятила родителям. На странице в Instagram девушка поблагодарила родителей за свою жизнь и за достойное воспитание.

Фото: instagram.com/zozitunzi

«Именно поэтому я стою здесь, вдали от родины, но точно знаю, где мои корни», – подвела итог новая «Мисс Вселенная».

Фото: instagram.com/zozitunzi

Второе и третье места заняли 24-летняя представительница Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон и 25-летняя мексиканка София Арагон.

Фото: instagram.com/zozitunzi