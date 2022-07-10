Любимый журналист Маргарет Тэтчер. Как Джонсон стал премьер-министром?

Новости Великобритании. На неделе весь мир наблюдал, как разваливается британский Кабинет министров и как приближается день за днем, министр за министром неминуемая отставка Бориса Джонсона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Великобритании. На неделе весь мир наблюдал, как разваливается британский Кабинет министров и как приближается день за днем, министр за министром неминуемая отставка Бориса Джонсона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Интересно, что он начинал свою карьеру как журналист. Сначала работал в «Таймс», а в 90-е годы становится корреспондентом в Брюсселе, где его задачей была системная критика европейских институтов и конкретно Еврокомиссии. Джонсон сочинял небылицы про заговоры объединенной Европы. Например, что ЕС планирует запретить британскую кухню, а еще заражать британцев через денежные банкноты и всячески угнетать жителей Туманного Альбиона. Сегодня это назвали бы фейк-ньюс и желтой прессой, но тогда Джонсон оказался востребован и быстро сделал карьеру. Как говорят, был даже любимым журналистом Маргарет Тэтчер.
Чуть позже Джонсон стал депутатом Палаты общин. Политическую карьеру начал в Консервативной партии, был теневым министром по делам культуры, по вопросам высшего образования и в конце концов стал мэром Лондона. Вероятно, выше по карьерной лестнице он бы так и не прыгнул, но тут грянул Брексит. И когда в воздухе запахло властью и деньгами, Джонсон вышел на первый план. Он был идеологом развода Британии с ЕС. После Брексита бывший мэр становится министром иностранных дел, а в 2019-м – премьером.
Поводом для отставки стала не коррупция и даже не война в Украине и по-настоящему горячая поддержка Лондона боевых действий. Джонсона погубила репутация. Премьер веселился, когда другие сидели по домам из-за введенного им же локдауна. А еще сомнительным оказался путь в депутаты Консервативной партии, которую возглавлял премьер и, скорее всего, знал о методах заместителя парламентского организатора Криса Пинчера и прикрывал его. Против Пинчера уже выдвинуто шесть обвинений в сексуальных домогательствах. Причем все пострадавшие – мужчины. Так что отставка премьера получилась грязной. Нашим другом Джонсон никогда не был. Он несколько раз встречался с представителями белорусской оппозиции, накладывал на Минск финансовые санкции, да и в целом именно при Джонсоне Британия сыграла ключевую роль в попытке государственного переворота в Беларуси.
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