Евровидение 2015. Как распределились места в финале

Новости Австрии. Ночью 24 мая Европа выбрала победителя музыкального песенного конкурса «Евровидение-2015». Обладателем Хрустального микрофона стал 28-летний музыкант и бизнесмен из Швеции Монс Зелмерлёв – он набрал 365 баллов и стал победителем досрочно, то есть еще до объявления баллов последней из сорока стран-участниц. Представляем вам топ-10 стран юбилейного, 60-го конкурса «Евровидение». 10 место. Бояна Стаменов (Сербия)

В 2015 году Сербия впервые в истории участия в конкурсе представила песню не на национальном языке. Англоязычную версию композиции «Ceo svet je moj» исполняет Бояна Стаменов. Девушка не любит одиночество, но если приходится быть одной – вышивает и вяжет! Поклонникам «Евровидения» желает никогда не отказываться от того, что и кого они любят: «Для меня это особая песня, она о том, как человек, которого ты впускаешь в свое сердце, придает тебе супер силы: ты хочешь летать, петь, дышать, раскрываешься». Впервые Сербия приняла участие в «Евровидении» в 2007 году. Тогда и одержала свою первую и пока единственную победу. Мария Шерифович привезла конкурс в Белград. 9 место. Надав Гедж (Израиль)

Израиль представлял восходящая звезда – 16-летний Надав Гедж. Он поет в молодежной группе, а вечерами подрабатывает официантом. Путевкой на «Евровидение» для него стала победа в шоу талантов в 2015 году. В Вене Надав исполнил песню «Golden Boy». Текст композиции рассказывает простую, но в то же время эмоциональную историю о том, как молодой парень с разбитым сердцем пытается пережить свою боль: он гуляет, празднует и приглашает всех желающих присоединиться к нему. Израиль на конкурсе песни «Евровидение» принимал участие 34 раза и трижды участники занимали 1 место. Последний раз – легендарная Дана Интернэшнел в 1998 году. 8 место. Mørland и Дебра Скарлетт (Норвегия)

Дерба долго жила в Швейцарии, а Мёрланд в Англии. И до конкурса они друг друга не знали. В один день решив, что в жизни нужно что-то менять, оба (не согласованно, конечно) вернулись на родину. Там и встретились, благодаря одному смс-сообщению. Кьетиль Мёрланд: «Я помнил Дебру из участия в телешоу, и мне очень понравился ее характерный голос». Он предложил Дебре исполнять дуэтом написанную им «A Monster Like Me»: «Текст песни рассказывает о повторной встрече с ошибкой из прошлого, о том, как можно выйти из сложившейся ситуации и стать лишь сильнее». Норвегия на «Евровидении» побеждала трижды, в последний раз Хрустальный микрофон в Осло привез белорусский норвежец Александр Рыбак в 2009 году. 7 место. Элина Борн и Стиг Ряста (Эстония)

Стиг – самый востребованный эстонский композитор. 3 года назад он нашел Элину случайно – на Youtube – и предложил поучаствовать в шоу «Эстония ищет Суперзвезду». С тех пор они сотрудничают и дружат в обычной жизни (читайте здесь). Конкурсную песню «Goodbye To Yesterday» написал Стиг. «Эта песня идеальна для нас обоих. Это песня о взаимоотношениях двух людей, и я думаю, что многие смогут соотнести себя с ее текстом». Стиг хотел бы побывать в Антарктиде, а Элина – в Африке! Эстония участвовала в «Евровидении» 23 раза и даже один раз выиграла – в 2001 году. Это был мужской дуэт Танеля Падара и Дэйва Бентона. 6 место. Амината (Латвия)

Это прибалтийское государство представляла 22-летняя Амината, девушка далеко не европейской внешности. Она действительно родилась в Латвии и считает себя настоящей латышкой, хотя мама у нее русская, а папа родом из Буркина-Фасо (Западная Африка). В 2013 Амината выиграла латвийскую версию «Фабрики звезд» и записала сольный альбом. На «Евровидении» девушка исполнила композицию собственного сочинения «Love Injected». Первую, и пока единственную победу, Латвия одержала на «Евровидении-2002». 5 место. Гай Себастиан (Австралия)

В честь 60-летия «Евровидения» Австралию, как большую поклонницу конкурса, пригласили к участию, несмотря на то, что территориально она не относится к Европе. И представлял материковое государство Гай Себастиан. Он официальный посол Красного Креста (кстати, чуть не стал врачом) и единственный австралийский исполнитель мужчина, чьи песни не единожды возглавляли национальные чарты Австралии. У артиста 43 платиновых и 3 золотых диска, общее количество продаж синглов и альбомов свыше 3 миллионов! На конкурсе Гай представит песню «Tonight again»: «У каждого из нас есть моменты, которые нам бы хотелось продлить навечно, проживать их каждый день, и я написал песню именно об этом чувстве». По мнению букмекеров, Гай должен был войти в топ-5 финалистов «Евровидения-2015». 4 место. Лоик Нотте (Бельгия)

Лоику всего 19 лет, и он уже стал финалистом местного музыкального проекта «The Voice» в Бельгии. Талант молодого человека оценили поп-принцесса Sia (подробнее здесь). А песня «Rhythm Inside», которую Лоик представил на «Евровидении», по оценке самого исполнителя, «отличается от других, возможно даже особенная, из разряда того, что мы нечасто видим на Евровидении». Бельгия принимала участие в конкурсе «Евровидение» каждый год с момента его основания, кроме 1994, 1997 и 2001 годов, из-за неудачных выступлений в предыдущих конкурсах. После 30-ти лет участия, страна наконец выиграла конкурс в 1986. Победу принесла Сандра Ким с песней «J’aime la vie». 3 место. Il Volo (Италия)

Il Volo – поп-оперное трио в составе Джанлука Джинобле, Пьеро Бароне и Иньяцио Боскетто. Ребятам всего по 20 лет. Они познакомились в 2009 году во время итальянского телевизионного талант-шоу, где каждый из них был самостоятельным участником конкурса. Джанлука выиграл этот конкурс, но по его окончанию отказался от сольной карьеры – парни решили продолжить работать вместе. Il Volo рассказывает: «В нашей группе три разных голоса, три разных характера, два тенора и один баритон, каждый из нас вносит в исполнение что-то свое, особенное и уникальное. Наша сила заключается в том, как мы поем все вместе, в единой гармонии. Именно это может выделить нас на фоне других конкурсантов». На «Евровидении» трио представило композицию «Grande Amore» (Большая любовь): «Она о любви, такой как ее видят три 20-летних парня, ведь ощущение любви в 20 лет отличается от более старшего возраста. Песня с простым текстом,но о глобальной, мировой любви». Страна дважды побеждала (на конкурсах 1964 и 1990 годов), а на специальном телешоу-конкурсе лучших песен «Евровидения», посвящённом 50-летнему юбилею конкурса, в 2005 году заняла 2-ое место. 2 место. Полина Гагарина (Россия)

Добывать победу для России на «Евровидении-2015» пыталась хрупкая девушка Полина Гагарина с песней «A Million Voices» – «Это песня мира, это песня абсолютно всех – стариков, детей, беременных». «Молясь за мир, за исцеление, я очень надеюсь, что мы можем начать все сначала», – говорится в тексте. На родине уверены: победительница «Фабрики звёзд-2», лауреат «Новой Волны» и многочисленных других музыкальных конкурсов – одна из лучших артисток страны выступила достойно. Букмекеры подтверждали: Полина войдет в топ-3 финалистов. Россия выигрывала «Евровидение» однажды – в 2008 году со второй попытки смог одержать победу Дима Билан. Еще 6 раз (2000, 2003, 2006, 2007, 2012 и 2015) представители страны занимали 2-ое место. 1 место. Монс Зелмерлёв (Швеция)