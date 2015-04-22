Леонор Андраде – представительница Португалии на Евровидении-2015

Леонор Андраде всего 20 лет. Ей было 4, когда она начала играть на фортепиано. Этот музыкальный инструмент стал главным "помощником" исолнительницы в написании собственных песен. Около 10 лет она занималась в различных музыкальных школах. Причем, всегда пела. Но первым серьезным музыкальным опытом для нее стало приглашение брата стать солисткой его рок-группы "Mariacaffe".

Известность пришла к Леонор после участия во втором сезоне шоу "Голос Португалии". Исполнительница покинула проект на стадии полуфинала.

Андраде продолжала сочинять собственные песни, не забывая и о концертной деятельности.



Спустя некоторое время, девушке предложили сняться во втором сезоне телесериала "Água de Mar". Предложение было принято – зрителям полюбилась Жоана, которую сыграла Леонор.

На конкурсе "Евровидение" Леонор Андраде исполнит композицию "Há um mar que nos separa" ("Есть море, что разделяет нас") Мигеля Гамейро. Гамейро, кстати, популярный в Португалии исполнитель, он также является солистом группы "Pólo Norte". "Há um mar que nos separa" – это песня, рассказывающая о расстоянии между людьми, каким бы оно ни было, физическим или психологическим. Приглашение принять участие в "Festival da Canção" мне сделал композитор Мигель Гамейро. Я очень люблю его творчество и как музыканта, и как композитора. Поэтому для меня очень большая честь исполнять его песню. Я была поражена, когда впервые услышала ее, я была счастлива, песня просто превосходна!"