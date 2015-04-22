Леонор Андраде – представительница Португалии на Евровидении-2015
Леонор Андраде всего 20 лет.
Ей было 4, когда она начала играть на фортепиано. Этот музыкальный инструмент стал главным "помощником" исолнительницы в написании собственных песен.
Около 10 лет она занималась в различных музыкальных школах. Причем, всегда пела. Но первым серьезным музыкальным опытом для нее стало приглашение брата стать солисткой его рок-группы "Mariacaffe".
Известность пришла к Леонор после участия во втором сезоне шоу "Голос Португалии". Исполнительница покинула проект на стадии полуфинала.
Андраде продолжала сочинять собственные песни, не забывая и о концертной деятельности.
Спустя некоторое время, девушке предложили сняться во втором сезоне телесериала "Água de Mar". Предложение было принято – зрителям полюбилась Жоана, которую сыграла Леонор.
На конкурсе "Евровидение" Леонор Андраде исполнит композицию "Há um mar que nos separa" ("Есть море, что разделяет нас") Мигеля Гамейро.
Гамейро, кстати, популярный в Португалии исполнитель, он также является солистом группы "Pólo Norte".
"Há um mar que nos separa" – это песня, рассказывающая о расстоянии между людьми, каким бы оно ни было, физическим или психологическим. Приглашение принять участие в "Festival da Canção" мне сделал композитор Мигель Гамейро. Я очень люблю его творчество и как музыканта, и как композитора. Поэтому для меня очень большая честь исполнять его песню. Я была поражена, когда впервые услышала ее, я была счастлива, песня просто превосходна!"
Что вам следует знать об исполнительнице Леонор Андраде:
Дайти три характеристики вашей композиции.
Посыл песни. Страсть. Свежесть.
Назовите три самых впечатляющих факта о себе.
Я амбициозна. Я открытая. Я обожаю музыку.
Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?
Я думаю о своих близких.
Почему Евровидение важно для вас?
Это давняя мечта – стать частью этого великого события.
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