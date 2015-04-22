Надав Гедж – представитель Израиля на Евровидении-2015

16-летний Надав родился в Париже. Его семья вернулась в Израиль, когда ему было три годика. Надав говорит, что поет сколько себя помнит. Но впервые выступил на публике в возрасте 10 лет на обряде бар-мицва (достижения еврейским мальчиком религиозного совершеннолетия) своего старшего брата. В настоящее время парень поет в молодежной группе, а вечерами подрабатывает официантом.

Популярность пришла к Надаву с участием и победой на шоу талантов "The Next Star" (в российском аналоге – "Артист"). Победа на этом музыкальном форуме и стала для него путевкой на "Евровидение".

В будущем Надав хотел бы поработать над записью оригинального сольного материала. Также он мечтает продолжить карьеру актера.

Певец исполнит на Евровидении песню "Golden Boy". Текст композиции рассказывает простую, но в то же время эмоциональную историю о том, как молодой парень с разбитым сердцем пытается пережить свою боль: он гуляет, празднует и приглашает всех желающих присоединиться к нему. В видеоклипе на песню мы видим Надава в центре солнечного города, который никогда не спит. И это Тель-Авив. Клип был снят в нескольких примечательных точках города: на крыше городской ратуши, например, в центре городской вечеринки, собравшей 60 тысяч танцоров, и на площади Рабина, известной местной достопримечательности.