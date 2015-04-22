Надав Гедж – представитель Израиля на Евровидении-2015
16-летний Надав родился в Париже. Его семья вернулась в Израиль, когда ему было три годика.
Надав говорит, что поет сколько себя помнит. Но впервые выступил на публике в возрасте 10 лет на обряде бар-мицва (достижения еврейским мальчиком религиозного совершеннолетия) своего старшего брата.
В настоящее время парень поет в молодежной группе, а вечерами подрабатывает официантом.
Популярность пришла к Надаву с участием и победой на шоу талантов "The Next Star" (в российском аналоге – "Артист"). Победа на этом музыкальном форуме и стала для него путевкой на "Евровидение".
В будущем Надав хотел бы поработать над записью оригинального сольного материала. Также он мечтает продолжить карьеру актера.
Певец исполнит на Евровидении песню "Golden Boy". Текст композиции рассказывает простую, но в то же время эмоциональную историю о том, как молодой парень с разбитым сердцем пытается пережить свою боль: он гуляет, празднует и приглашает всех желающих присоединиться к нему.
В видеоклипе на песню мы видим Надава в центре солнечного города, который никогда не спит. И это Тель-Авив. Клип был снят в нескольких примечательных точках города: на крыше городской ратуши, например, в центре городской вечеринки, собравшей 60 тысяч танцоров, и на площади Рабина, известной местной достопримечательности.
Что вам следует знать об исполнителе Надаве Гедж:
Назовите три самых впечатляющих факта о себе.
Мне только 16 лет, я один из самых молодых исполнителей на Евровидении в этом году.
Я выиграл шоу талантов в Израиле в этом году, но победа для меня на самом деле, это участие в Евровидении.
Я родился во Франции и переехал в Израиль.
Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?
У меня нет такого ритуала. Я просто думаю о том, как сильно мне нравится выступать. И все проходит замечательно.
Почему Евровидение важно для вас?
Евровидение для меня важно, потому что это удивительное место для исполнителя. Сцена, таланты, это то, ради чего мы здесь, не так ли? Чтобы достучаться до людей во всем мире и чтобы они услышали нас.
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