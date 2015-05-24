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В полуфинале «Евровидения-2015» Юзари и Маймуна заняли 12-е место

24 мая 2015 15:42
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Новости Беларуси. Обнародованы результаты полуфиналов «Евровидения».

В полуфинале «Евровидения-2015» Юзари и Маймуна заняли 12-е место-1

Белорусский дуэт – певец Юзари и скрипачка Маймуна – занял 12-е место в первом полуфинале песенного конкурса, набрав 39 баллов. Исполнители получили оценки от шести стран: Грузия отдала 12, Молдова – 8, Армения – 7, Россия – 6, Греция и Дания – по 3 балла.


Юзари и Маймуна. Выступление в полуфинале «Евровидения»

Десятку участников, попавших в финал, замкнула Албания с 62 баллами. На 11-м месте с 41 баллом разместилась Молдова.

Победителем первого полуфинала стала Россия (182 балла). На втором месте Бельгия – 149 баллов, а на третьем Эстония – 105 баллов.

Напомним, в первом полуфинале «Евровидения» за путевку в финал боролись конкурсанты из 16 стран.

Победитель 60-го юбилейного конкурса «Евровидение» определился в ночь в субботы на воскресенье. Хрустальный микрофон – главный трофей музыкального форума – уехал в Швецию. Победу стране принес 29-летний Монс Зелмерлев. Швед набрал 365 баллов.  Второе место заняла представительница России –Полина Гагарина (303 балла), третье досталось итальянскому поп-оперному трио Il Volo (292 балла). Дальше в топ-5 расположились Лоик Нотте из Бельгии и Гай Себастиан из Австралии.

В полуфинале «Евровидения-2015» Юзари и Маймуна заняли 12-е место-4


Так распределились места в финале конкурса

 

# Музыка # Фотофакт # Евровидение 2015 # Юзари и Маймуна

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