В полуфинале «Евровидения-2015» Юзари и Маймуна заняли 12-е место

Белорусский дуэт – певец Юзари и скрипачка Маймуна – занял 12-е место в первом полуфинале песенного конкурса, набрав 39 баллов. Исполнители получили оценки от шести стран: Грузия отдала 12, Молдова – 8, Армения – 7, Россия – 6, Греция и Дания – по 3 балла. Юзари и Маймуна. Выступление в полуфинале «Евровидения»

Десятку участников, попавших в финал, замкнула Албания с 62 баллами. На 11-м месте с 41 баллом разместилась Молдова.

Победителем первого полуфинала стала Россия (182 балла). На втором месте Бельгия – 149 баллов, а на третьем Эстония – 105 баллов.

Напомним, в первом полуфинале «Евровидения» за путевку в финал боролись конкурсанты из 16 стран.

Победитель 60-го юбилейного конкурса «Евровидение» определился в ночь в субботы на воскресенье. Хрустальный микрофон – главный трофей музыкального форума – уехал в Швецию. Победу стране принес 29-летний Монс Зелмерлев. Швед набрал 365 баллов. Второе место заняла представительница России –Полина Гагарина (303 балла), третье досталось итальянскому поп-оперному трио Il Volo (292 балла). Дальше в топ-5 расположились Лоик Нотте из Бельгии и Гай Себастиан из Австралии.