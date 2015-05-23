Победитель конкурса «Евровидение-2015» – Монс Зелмерлев из Швеции

Новости Австрии. 24 мая определился победитель 60-го конкурса «Евровидение»! Монс Зелмерлев из Швеции набрал 365 баллов и стал лучшим исполнителем Европы в 2015 году!
Новости Австрии. 24 мая определился победитель 60-го конкурса «Евровидение»! Монс Зелмерлев из Швеции набрал 365 баллов и стал лучшим исполнителем Европы в 2015 году!
Второе место заняла представительница России – Полина Гагарина (303 балла), третье досталось итальянскому поп-оперному трио Il Volo (292 балла). Дальше в топ-5 расположились Лоик Нотте из Бельгии и Гай Себастиан из Австралии.
За главный трофей – Хрустальный микрофон боролись представители 27 стран.
Месяцы подготовки, шоу на сцене «Винер Штадтхалле» в Вене, 15-минутное голосование – и зрители сделали свой выбор!
Этот выбор, правда, не стал сюрпризом для евровизийной аудитории. Именно этого человека букмекеры на протяжении нескольких месяцев называли наиболее вероятным победителем «Евровидения-2015», а представители прессы и поклонники конкурса – «королем сцены».
А тем временем Монс не только музыкант, за плечами которого шесть студийных альбомов, но и предприниматель – его фонд помогает трем школам в Южной Африке и одной в Кении.
Песня-победитель о том, что в каждом человеке живет герой, способный сделать мир хотя бы чуточку лучше.
Монс Зелмерлев:
Песня рассказывает о том, что все мы можем быть героями и сделать что-нибудь, чтобы улучшить наш мир. Мы должны подавать пример своим поведением своим детям. Когда мне было 11-12 лет, у меня были большие сложности в поисках друзей, и в выступлении показано, как одинокий ребенок пытается приспособиться, и, в конце концов, ему удается вернуть своих друзей, как это и случилось со мной.
Главных героев в номере на сцене двое – Монс и его друг, нарисованный человечек.
К слову, с выдуманными персонажами Монс имеет дело не впервой: Монс принимал участие в озвучивании мультфильмов. Так, голосом популярного певца говорил Лем из «Планеты 51», а также Флин Райдер из мультипликационной сказки «Рапунцель: Запутанная история».
Во время исполнения евровизийной композиции на проекторе появляется мультипликационный персонаж – он разговаривает с Монсом, кивает в такт музыке, подмигивает, садится рядом с исполнителем, танцует с ним...
За этот номер шведскую команду обвинили в плагиате. Причем язвительные комментарии прозвучали со стороны поклонников американской певицы. «Номер Heroes Зелмерлева – копия Run The World Бейонсе».
Сам Монс не раз заявлял, что уверен в своей постановке на 100%. И не прогадал: он привезет «Евровидение» домой, в Швецию!
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Швеция победила на «Евровидении» 6-ой раз (1974, 1984, 1991, 1999, 2012 и 2015). Кстати, на конкурсе песни «Евровидение 2012», шведка Лорин получила по 12 баллов от 18 стран. Это рекорд по количеству полученных 12 баллов за всю историю песенного конкурса.