Победитель конкурса «Евровидение-2015» – Монс Зелмерлев из Швеции

Новости Австрии. 24 мая определился победитель 60-го конкурса «Евровидение»! Монс Зелмерлев из Швеции набрал 365 баллов и стал лучшим исполнителем Европы в 2015 году!

Второе место заняла представительница России – Полина Гагарина (303 балла), третье досталось итальянскому поп-оперному трио Il Volo (292 балла). Дальше в топ-5 расположились Лоик Нотте из Бельгии и Гай Себастиан из Австралии.

Этот выбор, правда, не стал сюрпризом для евровизийной аудитории. Именно этого человека букмекеры на протяжении нескольких месяцев называли наиболее вероятным победителем «Евровидения-2015», а представители прессы и поклонники конкурса – «королем сцены».

А тем временем Монс не только музыкант, за плечами которого шесть студийных альбомов, но и предприниматель – его фонд помогает трем школам в Южной Африке и одной в Кении.

Песня-победитель о том, что в каждом человеке живет герой, способный сделать мир хотя бы чуточку лучше.

Монс Зелмерлев:

Песня рассказывает о том, что все мы можем быть героями и сделать что-нибудь, чтобы улучшить наш мир. Мы должны подавать пример своим поведением своим детям. Когда мне было 11-12 лет, у меня были большие сложности в поисках друзей, и в выступлении показано, как одинокий ребенок пытается приспособиться, и, в конце концов, ему удается вернуть своих друзей, как это и случилось со мной.