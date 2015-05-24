Победитель «Евровидения» Монс Зелмерлев до последнего не верил, что обойдет Гагарину
Новости Австрии. Победитель «Евровидения-2015» признался, что был готов к победе Полины Гагариной. Об этом Монс Зелмерлев рассказал на пресс-конференции после финала «Евровидения».
Монс Зелмерлев, певец:
Я думал, что победит Россия или Италия. После того как проголосовали первые 20 стран, я был в этом почти уверен.
Россия довольно долго лидировала в голосовании. Максимальные 12 баллов она получила от Беларуси, Армении, Азербайджана, Германии и Эстонии. Еще ряд стран объявляет свои баллы и становится понятно: в этот раз победил представитель Швеции.
Монс Зелмерлев:
Я был уверен, что Полина победит после репетиции. Ее выступление настолько яркое и масштабное! Вы не представляете, что творилось со мной, когда я понял, что побеждаю.
Монс Зелмерлев с песней Heroes получил от зрителей и от жюри 365 баллов. Представительница России Полина Гагарина завоевала второе место (303 балла). На третьем месте с 292 баллами расположилась итальянская группа Il Volo.
Полина Гагарина, REUTERS/ Leonhard Foeger
Юрий Аксюта, руководитель российской делегации на «Евровидении»:
Второе место в данной ситуации для России – это победа. Когда мы ехали сюда, была масса опасений, особенно после предыдущего «Евровидения», когда я сам присутствовал в качестве гостя, я слышал как гудел неодобрительно зал при объявлении результатов. Мы говорили всегда деликатно и аккуратно, что здравый смысл победит, что и произошло. И я считаю, что это большущая победа наша, в первую очередь, Полины. Все поняли этот мессадж, это обращение, все оценили по достоинству нашу певицу.
Напомним, главная интрига 60-го «Евровидения» разрешилась поздно ночью в Вене. Хрустальный микрофон уехал в Швецию, на Родину победителя, 28-летнего певца и предпринимателя Монса Зелмерлева.