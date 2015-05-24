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Победитель «Евровидения» Монс Зелмерлев до последнего не верил, что обойдет Гагарину

24 мая 2015 19:16
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Новости Австрии. Победитель «Евровидения-2015» признался, что был готов к победе Полины Гагариной. Об этом Монс Зелмерлев рассказал на пресс-конференции после финала «Евровидения».

Монс Зелмерлев, певец:
Я думал, что победит Россия или Италия. После того как проголосовали первые 20 стран, я был в этом почти уверен.

Россия довольно долго лидировала в голосовании. Максимальные 12 баллов она получила от Беларуси, Армении, Азербайджана, Германии и Эстонии. Еще ряд стран объявляет свои баллы и становится понятно: в этот раз победил представитель Швеции.

Победитель «Евровидения» Монс Зелмерлев до последнего не верил, что обойдет Гагарину-1



Монс Зелмерлев:
Я был уверен, что Полина победит после репетиции. Ее выступление настолько яркое и масштабное! Вы не представляете, что творилось со мной, когда я понял, что побеждаю.
 
Монс Зелмерлев с песней Heroes получил от зрителей и от жюри 365 баллов. Представительница России Полина Гагарина завоевала второе место (303 балла). На третьем месте с 292 баллами расположилась итальянская группа Il Volo.

Победитель «Евровидения» Монс Зелмерлев до последнего не верил, что обойдет Гагарину-3


Полина Гагарина, REUTERS/ Leonhard Foeger

Юрий Аксюта, руководитель российской делегации на «Евровидении»:
Второе место в данной ситуации для России – это победа. Когда мы ехали сюда, была масса опасений, особенно после предыдущего «Евровидения», когда я сам присутствовал в качестве гостя, я слышал как гудел неодобрительно зал при объявлении результатов. Мы говорили всегда деликатно и аккуратно, что здравый смысл победит, что и произошло. И я считаю, что это большущая победа наша, в первую очередь, Полины. Все поняли этот мессадж, это обращение, все оценили по достоинству нашу певицу.

Напомним, главная интрига 60-го «Евровидения» разрешилась поздно ночью в Вене. Хрустальный микрофон уехал в Швецию, на Родину победителя, 28-летнего певца и предпринимателя Монса Зелмерлева.

# Музыка # Фотофакт # Полина Гагарина # Евровидение 2015 # Монс Зелмерлёв

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