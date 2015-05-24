Победитель «Евровидения» Монс Зелмерлев до последнего не верил, что обойдет Гагарину

Новости Австрии. Победитель «Евровидения-2015» признался, что был готов к победе Полины Гагариной. Об этом Монс Зелмерлев рассказал на пресс-конференции после финала «Евровидения».

Монс Зелмерлев, певец:

Я думал, что победит Россия или Италия. После того как проголосовали первые 20 стран, я был в этом почти уверен.

Россия довольно долго лидировала в голосовании. Максимальные 12 баллов она получила от Беларуси, Армении, Азербайджана, Германии и Эстонии. Еще ряд стран объявляет свои баллы и становится понятно: в этот раз победил представитель Швеции.