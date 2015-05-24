«Евровидение-2015: Итоги в сюжете программы «Неделя»

Новости Австрии. Победителем юбилейного, 60-го песенного конкурса «Евровидение» стал музыкант и предприниматель из Швеции, спев песню о том, что каждый может стать героем. Россиянка Полина Гагарина дышала буквально в затылок сладкоголосому певцу из Скандинавии, но стала только второй.

Результат не стал сюрпризом. Именно шведского исполнителя и называли наиболее вероятным победителем «Евровидения-2015».

За главный трофей – Хрустальный микрофон боролись представители 27 стран. А финал конкурс установил несколько рекордов. Трансляция собрала перед экранами телевизоров 200 миллионов зрителей, поскольку в этом году «Евровидение» смотрели еще в Австралии и Китае. Плюс «Евровидение» внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый долгоживущий ежегодный музыкальный телеконкурс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Здесь творили Моцарт, Шуберт, Бетховен, Штраус и Брамс. Вена, признанная столица классической музыки, на неделе стала центром современных музыкальных ритмов. Австрия принимала «Евровидение» во второй раз в истории. Предыдущая победа была аж в 60-х.

Житель Вены:

Сюда приехали люди со всей Европы. И я очень рад, что наш город в центре внимания.

Белорусский дуэт Юзари и Маймуна штурмовал вершину «Евровидения» с олимпийским настроем, ведь пожелания удачи участникам через нашу съемочную группу передала трехкратная Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Дарья как раз оказалась в Венском аэропорту в эти дни по дороге на сборы.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, обладательница Большого хрустального глобуса, трехкратная олимпийская чемпионка:

Я буду следить за нашими ребятами! Знаю, что совсем скоро полуфинал. Будем надеяться, что ребята будут выступать и в финале. И будут выступать достойно.

Юзари и Маймуна, участники международного песенного конкурса «Евровидение-2015» (Беларусь):

Здорово, очень приятно. Конечно, нам приятна поддержка от такой великой спортсменки!

Пройти в финал белорусскому дуэту не удалось. Но свои голоса многие фанаты, журналисты и даже конкуренты отдали за нашу песню. За кулисами мелодию напевали и участники этого года из Дании, которым тоже не удалось занять место в финале.

Группа «Antisocial Media», участник международного песенного конкурса «Евровидение-2015» (Дания):

Я не помню точно слова, но у Беларуси была хорошая песня. Я ее знаю. Помогите напеть! Мы счастливы, что мы участвовали среди такого количества стран. Конкуренция в этом году была очень сильная.

Тем временем финалисты продолжали удивлять.

Бояна из Сербии своим чувством юмора, которое помогало достойно выйти даже из деликатных ситуаций.

Бояна Стаменов, участник международного песенного конкурса «Евровидение-2015» (Сербия):

Ты должен быть честным со зрителем! Ой, простите за икоту, я просто много смеялась. Вспотела на репетиции и меня укутали в полотенца, как королеву в мантию!

Литовский дуэт романтическим поцелуем на сцене.

Вайдас Бомила, участник международного песенного конкурса «Евровидение-2015» (Литва):

Мы просто хорошие актеры и этого достаточно.

А Польша стремлением к победе не только на конкурсе, но и в жизни.

Моника Кушиньска, участник международного песенного конкурса «Евровидение-2015» (Польша):

Участие здесь – это второй шанс для меня. Я пережила тяжелые времена. И участие в финале «Евровидения» – уже двойная победа для меня.

А ажиотаж вокруг победительницы прошлого года бородатой дивы Кончиты Вурст или, как ее здесь называют, австрийской королевы не утихал. Накануне конкурса Кончита как раз презентовала новый альбом.

Кончита Вурст, победитель международного песенного конкурса «Евровидения-2014»:

(Твой новый альбом называется «Неудержимая», а есть ли что-то, что может тебя остановить?) Красный свет на перекрестке. С этим я всегда сдержанна.

Кстати, о перекрестках. В Вене накануне «Евровидения» появились светофоры с изображениями однополых пар. От такой сверхтолерантности многие простые австрийцы сами не восторге. А вот эти новинки – экологические такси на электрических двигателях как раз в тренде заботы об окружающей среде.

В этом году даже питание участникам предлагалось органическое и посуда многоразового использования, вся энергия для конкурса поставлялась из зеленых источников – солнца, ветра и воды, а сцена освещалась энергосберегающими лампами.

Яна Шипко, СТВ:

Удивительная атмосфера царит в пресс-центре «Евровидения». Такого количества ярких фанатов из разных стран не увидишь больше нигде в одном месте. И давайте пообщаемся с этими яркими ребятами!

- Привет, Австралия! Как настроение?

- Я очень волнуюсь и успеваю работать. А как Вы?

- Прекрасно! Я вижу, вы уже готовы болеть за вашего участника?

-Да-да!

Кстати, впервые неевропейская страна участвовала в конкурсе. Такое исключение сделали для Австралии к 60-летию «Евровидения». Страну представил гай Себастьян – настоящая звезда у себя на родине.

Финал оказался как никогда предсказуемым. В рейтингах букмекеров уверенно держались швед Монс Зелмерлев, итальянское трио Il Volo и Полина Гагарина. В итоге – у итальянцев бронза, у россиянки серебро.

Полина Гагарина, участник международного песенного конкурса «Евровидение-2015» (Россия):

Никогда не была так горда за свою страну, за то, что все так случилось. Потому что телефон разрывается, все поздравляют. Звонила Алла Борисовна!

Победа же досталась представителю Швеции. Его песня «Герои» и лазерное шоу покорили Европу.

После финала Монс поделился: до последнего не верил в победу.

Монс Зелмерлев, победитель «Евровидения-2015»:

Меня поддерживала моя делегация и мои родные здесь со мной. И в Швеции моего возвращения домой ждет мой пес, это 2-летний лабрадор-ретривер, мне кажется, он тоже смотрел шоу сегодня!

Так Австрия передала музыкальную эстафету Швеции. Спустя два года конкурс вновь пройдет в этой стране. А напоследок акапелло победной песни от обладателя заветного приза – Хрустального микрофона – уже в микрофон нашего канала!

Яна Шипко, СТВ:

Это был победитель Евровидения-2015 специально для телеканала СТВ!