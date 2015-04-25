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Maraaya – представители Словении на Евровидении-2015

25 апреля 2015 11:33
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Дуэт "Maraaya" – это вокалистка Марьетки и продюсер Рээй. Они муж и жена, состоят в браке уже пять лет, растят двоих сыновей, пишут песни, создают музыку и развивают собственный стиль в направлении инди-поп с элементами соула.

Maraaya – представители Словении на Евровидении-2015-1

Рээй (настоящее имя Алеш Вовк) один из наиболее продуктивных словенских авторов и продюсеров. 30-летний артист создал свыше 300 песен. Он сотрудничал с различными словенскими артистами, в частности был автором песни Словении на Евровидении 2014 "Round and Round" Тинкары Ковач.

Марьетка Вовк начинала свою карьеру в качестве студийной певицы. Была педагогом по вокалу для детей, обучала их технике современного поп-вокала. При этом девушка развила собственный вокальный стиль, близкий к направлению соул.

Maraaya – представители Словении на Евровидении-2015-4

Марьетка и Рээй уже выступали вместе в 2005-2009 годах в группе «Turbo Angels», и в ее новом составе «TAngels» с 2010 года. Maraaya в настоящее время работают над своим дебютным альбомом.

Конкурсную песню для Евровидения "Here For You" написал Чарли Мэйсон, автор текста прошлогодней песни-победительницы "Rise Like A Phoenix".

Рээй описывает песню как "инди-поп композиция, запоминающаяся, выделяющаяся, и не совсем в формате Евровидения, как можно было бы ожидать". Он добавляет, что вдохновением для всего проекта стал неповторимый вокал его жены Марьетки. "В ней замечательная комбинация мелодии, вокала и музыкального продюсирования, и она кажется альтернативой той поп-музыке Евровидения, которую мы обычно слышим", говорит она в свою очередь.

Maraaya – представители Словении на Евровидении-2015-7

Вот как Марьетка описывает процесс съемки видеоклипа на конкурсную песню.

"Кое-что в нем было для меня впервые, ведь в нескольких эпизодах из одежды на мне надеты только наушники.  Мне нужно было быть полностью расслабленной, и потому в студии со мной был только режиссер клипа. Но также мы задействовали в нем некоторые интересные идеи теней, проекций. Также в клипе есть скрипачка".

Maraaya – представители Словении на Евровидении-2015-10

Что вам следует знать о Maraaya:

Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?
Марьетка: Я стараюсь оставаться спокойной и сосредоточенной, погружаясь в свой собственный маленький мир эмоций и чувств.
Рээй: А я все проверяю (аппаратуру, микрофоны, свет) перед выходом на сцену.

Почему Евровидение важно для вас?
Мы не сумасшедшие фанаты Евровидения, но мы ценим, насколько популярен стал конкурс в последние годы. Для нас это окно в Европу, это опыт, которым мы будем делиться с нашими внуками.

Официальный сайт Maraaya

# Евровидение 2015 # Музыка # Алеш Вовк # Марьетка Вовк # Фотофакт

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