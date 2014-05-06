Евровидение-2014. Россиянки сестры Толмачевы 6 мая выступят в первом полуфинале

Новости России. 17-летние Настя и Маша Толмачевы, представители России на конкурсе «Евровидение-2014», во вторник вечером (6 мая) вступают в борьбу за выход в финал конкурса.

Евровизийную композицию Shine Толмачевы исполнят 7-мыми.

Как близняшки Толмачевы готовились к взрослому «Евровидению»? Подробности смотрите здесь!

Напомним, сценические образы близняшек пользователи Сети оценили неоднозначно. Шелковые боди, легкие платья. Смотрите видео со второй официальной репетиции в Дании.

Дизайнер Ульяна Сергеенко попыталась превратить девушек в настоящих фей, а за основу взяла наряд, который публика уже видела на певице Рианне. Правда, накануне конкурса в наряды и образы Толмачевых были внесены некоторые изменения.

За плечами у 17-летних сестер внушительный музыкальный опыт. В 2006 году Настя и Маша Толмачевы выиграли детское «Евровидение» с песней собственного сочинения «Весенний джаз». В следующем году после победы Толмачевы записали свой первый альбом «Половинки», дебютировали в качестве телеведущих в нескольких популярных программах на российском телевидении, снялись в новогоднем мюзикле «Королевство кривых зеркал», где спели с Аллой Пугачевой.

Всего в первом финале выступят 16 исполнителей.

Первым на сцену выйдет фаворит букмекеров представитель Армении Арам MP3. Затем последуют выступления латвийской группы Aarzemnieki, эстонской исполнительницы Тани, Санны Нильсен из Швеции, исландцев Pollaponk и певицы Херси из Албании. Следующими на сцену выдут участницы конкурса от России сестры Анастасия и Мария Толмачевы.



Диляра Кязимова из Азербайджана, украинка Мария Яремчук, Аксель Ирсу из Бельгии, Кристина Скарлат из Молдавии, Валентина Монетта из Сан-Марино, португальская исполнительница Сузи, нидерландский дуэт The Common Linnets, Сергей Четкович из Черногории и венгр Андраш Каллаи.



Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая).

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидения-2013» – попадают в финал автоматически.