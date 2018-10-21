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Одна на двоих. Лидер группы «Дюна» рассказал об онкологии у себя и жены

21 октября 2018 06:50
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Новости России. Врачи обнаружили у лидера группы «Дюна» и у его жены рак. Об этом рассказали сами супруги.  

Как сообщает РИА Новости, четыре года назад у Натальи Сенчуковой появилось небольшое пятно на ноге. Женщина обратилась к медикам, её осмотрели и поставили диагноз «кератоз». Через полгода похожие симптомы стали заметны на лице Виктора Рыбина.  

Музыкант попробовал удалить пятно лазером, но через некоторое время оно появилось вновь. Тогда супруги решили обследоваться. Выяснилось, что у обоих рак кожи.  

Артисты добавили, что уже прошли курс лучевой терапии, а сейчас ждут результаты, после чего пройдут обследование ещё раз.  

Осенью прошлого года у российского актёра Николая Караченцова обнаружили раковую опухоль.  

«Она неоперабельная» (подробнее здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Виктор Рыбин # Наталья Сенчукова

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