«Мы гордимся тем, что мы практически заново построили музей». Белыничи готовятся ко Дню белорусской письменности

Новости Беларуси. Подготовка ко 27-го Дню белорусской письменности в Белыничах вышла на финишную прямую. Работы здесь начались еще в сентябре 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город уже изменился до неузнаваемости: строится жилье, преображаются парки, дороги, аллеи. Буквально за несколько месяцев здесь построили современный музей в честь знаменитого земляка-художника Витольда Бялыницкого-Бирули.