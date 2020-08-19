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«Мы гордимся тем, что мы практически заново построили музей». Белыничи готовятся ко Дню белорусской письменности

19 августа 2020 20:26
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Новости Беларуси. Подготовка ко 27-го Дню белорусской письменности в Белыничах вышла на финишную прямую. Работы здесь начались еще в сентябре 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город уже изменился до неузнаваемости: строится жилье, преображаются парки, дороги, аллеи. Буквально за несколько месяцев здесь построили современный музей в честь знаменитого земляка-художника Витольда Бялыницкого-Бирули.

«Мы гордимся тем, что мы практически заново построили музей». Белыничи готовятся ко Дню белорусской письменности-1

Ирина Фурсова, заместитель председателя Белыничского райисполкома:
Наш город стал еще красивее, просторнее, улицы стали широкими и ясными. Мы гордимся тем, что мы практически заново построили здание музея. Сегодня в музее монтируется фреска из нашего монастыря, которая вернулась на родину. В скором будущем будут вывешиваться экспозиции музейные, готовятся и культурная программа, и выставки. Словом, Белыничи ждут праздник.

«Мы гордимся тем, что мы практически заново построили музей». Белыничи готовятся ко Дню белорусской письменности-4

После Мстиславля, Шклова и Быхова Белыничи стали четвертым городом в Могилевской области, который встретит всебелорусский культурно-просветительский праздник.

# День белорусской письменности # Культура # Ирина Фурсова # Фотофакт

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