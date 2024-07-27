В Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр

В Париже зажегся огонь XXXIII летних Олимпийских игр. Официальная церемония открытия завершилась поздно вечером в Париже. Посмотреть на шоу пришли более 300 тысяч зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в истории мероприятие прошло не на стадионе, а в центре города. Праздничными декорациям стали всемирно известные достопримечательности: Эйфелева башня и Лувр, Нотр-Дам и музей Орсе и даже река Сена. Именно по ней, а не по традиционным беговым дорожкам прошли (вернее, проплыли) спортивные делегации. Одновременно с этим большое театральное действие проходило вдоль набережной.

Кульминацией стало лазерно-световое шоу на площади Трокадеро. Эйфелева башня заиграла иллюминацией. А олимпийский огонь, прикрепленный к воздушному шару, поднялся в небо над Парижем. Правда, на церемонии произошел казус флаг Игр торжественно прикрепили к флагштоку в перевернутом виде.

Впрочем, это далеко не первая неприятность, которая преследует их организаторов. Подготовка к открытию сопровождалась многочисленными акциями протеста парижан против проведения Олимпиады в их городе. Сами спортсмены недовольны питанием в олимпийской деревне и автобусами, которые, как оказалось, плохо приспособлены к перевозке людей.