Фестиваль национальных культур проходит в Гомеле. Здесь можно дегустировать блюда, петь и танцевать!

Новости Беларуси. Познакомиться с песенными, танцевальными, кулинарными традициями народов разных стран. Гомель сегодня, 17 сентября, принимает фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году в нем участвуют представители Беларуси, Китая, России, Туркменистана, а также стран Азии и Африки. С палитрой культурного разнообразия нашей планеты уже познакомилась наш собкор Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

В День народного единства гомельчане смогли окунуться в атмосферу многонациональной палитры. На главной площади города развернулся колоритный, яркий фестиваль, где свои страны и их традиции представили десятки национальных диаспор.

Русские и казаки, евреи и цыгане, африканцы, арабы, китайцы и индийцы – у каждого подворья гостей встречали зажигательными танцами и песнями, а также предлагали оставить себе на память самобытные сувениры – роспись мехенди, рисунок китайской тушью или оберег из соломы.

Ну и какой же праздник без угощений? На фестивале вкусно! Отовсюду доносится аромат экзотических специй, а гомельчан приглашают отведать непривычные блюда. Стоит сказать, что как минимум половина пришедших сюда иностранцев приехала в Гомель благодаря студенческому обмену. И чувствуют они себя в гостеприимной Беларуси комфортно.

Хассан Эль Марди, глава ассоциации «Дима Магриб»:

У них спрашивали о Беларуси – им понравилось. Первый опыт получился хорошим, студенты учились хорошо, им понравилось. Их встречают здесь очень прекрасно. Люди очень добрые, им помогают, нет расизма. Здесь спокойно, никакой войны нет. Будем сотрудничать и развивать отношения, может быть, не только в учебе, но и в культуре, экономике. Наша цель – развивать, чтобы в Марокко знали про Беларусь.

Мохаммед Салах, студент Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого (Египет):

Мы празднуем. Студенты танцуют, поют. Беларусь – приятная страна, хорошие, добрые люди.

Жаник Кенге, студент Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого (Конго):

Я студент второго курса университета, я экономист. Я думаю, что жизнь здесь очень прекрасная, все хорошо здесь, очень интересно!

Анна Корольчук:

Фестиваль национальных культур – место, где в единый круговорот объединились культуры, религии, быт, традиции и обряды разных людей. Национальные диаспоры и иностранные студенты всегда с радостью принимают участие в белорусских праздниках и признаются в любви нашей радушной стране.