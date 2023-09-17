Фестиваль национальных культур проходит в Гомеле. Здесь можно дегустировать блюда, петь и танцевать!
Новости Беларуси. Познакомиться с песенными, танцевальными, кулинарными традициями народов разных стран. Гомель сегодня, 17 сентября, принимает фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году в нем участвуют представители Беларуси, Китая, России, Туркменистана, а также стран Азии и Африки.
С палитрой культурного разнообразия нашей планеты уже познакомилась наш собкор Анна Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
В День народного единства гомельчане смогли окунуться в атмосферу многонациональной палитры. На главной площади города развернулся колоритный, яркий фестиваль, где свои страны и их традиции представили десятки национальных диаспор.
Русские и казаки, евреи и цыгане, африканцы, арабы, китайцы и индийцы – у каждого подворья гостей встречали зажигательными танцами и песнями, а также предлагали оставить себе на память самобытные сувениры – роспись мехенди, рисунок китайской тушью или оберег из соломы.
Ну и какой же праздник без угощений? На фестивале вкусно! Отовсюду доносится аромат экзотических специй, а гомельчан приглашают отведать непривычные блюда. Стоит сказать, что как минимум половина пришедших сюда иностранцев приехала в Гомель благодаря студенческому обмену. И чувствуют они себя в гостеприимной Беларуси комфортно.
Хассан Эль Марди, глава ассоциации «Дима Магриб»:
У них спрашивали о Беларуси – им понравилось. Первый опыт получился хорошим, студенты учились хорошо, им понравилось. Их встречают здесь очень прекрасно. Люди очень добрые, им помогают, нет расизма. Здесь спокойно, никакой войны нет. Будем сотрудничать и развивать отношения, может быть, не только в учебе, но и в культуре, экономике. Наша цель – развивать, чтобы в Марокко знали про Беларусь.
Мохаммед Салах, студент Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого (Египет):
Мы празднуем. Студенты танцуют, поют. Беларусь – приятная страна, хорошие, добрые люди.
Жаник Кенге, студент Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого (Конго):
Я студент второго курса университета, я экономист. Я думаю, что жизнь здесь очень прекрасная, все хорошо здесь, очень интересно!
Анна Корольчук:
Фестиваль национальных культур – место, где в единый круговорот объединились культуры, религии, быт, традиции и обряды разных людей. Национальные диаспоры и иностранные студенты всегда с радостью принимают участие в белорусских праздниках и признаются в любви нашей радушной стране.
Для многих из них Беларусь стала вторым домом, остальные планируют посвятить свою жизнь развитию международных отношений с Синеокой. И пока есть время, мы приглашаем всех присоединиться к этому веселому празднику дружбы.