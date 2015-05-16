Евровидение. Курьезы конкурса

Какой бы тщательной ни была подготовка, курьезы на «Евровидении» все равно бывают. Такие случайности надолго остаются в памяти телезрителей и даже увеличивают интерес к конкурсу. Вспомним самые яркие из них. Даниэль Дигес (Испания), 2010. Лишний на сцене?

Во время выступления испанского участника на конкурсе в 2010 году на сцену выбежал неизвестный человек. Пока Даниэль Дигес старался сохранять спокойствие и пел дальше, неизвестный включился в постановку номера и подыгрывал танцорам. Подтанцовка была одета в цирковые костюмы, что дополняло их «цирковые» движения. Не прошло и 10 секунд, как человека увела со сцены охрана, но даже у нее под руками он пытался влезть в кадр. Тогда организаторы конкурса разрешили Даниэлю выступить еще раз после выступлений всех участников. Позже выяснилось, что нарушителя зовут Джимми Джамп и он из Каталонии. Также выяснилось, что он предупреждал организаторов конкурса о своих намерениях, но его слова никто не воспринял всерьез. Испанская делегация очень расстроилась, но все же отнеслась к ситуации с пониманием. Петер Сваар, глава пресс-службы организаторов Евровидения:

Как рассказал сам поклонник, вышедший на сцену, это не была политическая акция, он просто хотел выразить свое восхищение. Тем не менее, его действия были быстро пресечены полицией. Дима Билан, Россия. Меньше одежды – лучше



Победитель "Евровидения-2008" Дима Билан

Во время открытия конкурса в Москве из-под «купола» Олимпийского появился победитель прошлого года Дима Билан. Одет он был как путешественник: чемодан, плащ, шляпа. Тогда никто не знал, что плащ станет помехой. По сценарию Дима эффектно оставлял и снимал свои вещи. Так, неудачно брошенный плащ запутался в тросах страховки. Попытки снять его самостоятельно не были успешными, на помощь пришла девушка из постановки. Стоит отметить, что самообладания Дима при этом не потерял и дальше продолжил разбивать «стены» у себя на пути. Александр Рыбак (Норвегия), 2009. Сломанная награда Рыбака… к удаче?

После победы в 2009, Александр Рыбак так распереживался, что отломал хрустальному призу ножку. Уроженец Беларуси не растерялся и позже сам склеил части, однако шведский скульптор Кьель Энгман, автор статуэтки, изготовил для него копию. Он лично прилетел в Норвегию и вручил Рыбаку второй трофей. Наталья Рыбак, мама Александра Рыбака:

Это было личное желание Энгмана, поскольку он считал ту оплошность в Москве глупой. Поэтому они решили изготовить копию приза, чтобы теперь у Саши он был не только склеенный (как сейчас), но и в хорошем состоянии. Таким образом, Александр стал первым победителем Евровидения с двумя наградами за одну победу. «Ускользающая» юбка (Швеция), 1985 Финал «Евровидения-1985» в Гетеборге запомнился тем, что ведущая Лилл Линдфорс потеряла юбку на сцене. Чуть позже она призналась, что это вовсе не курьез, а мероприятие, запланированное заранее. Дабы сохранить «сюрприз», момент падания наряда не репетировали прилюдно. Однако Европейский вещательный союз не оценил чувство юмора шведских организаторов и ввел правило, запрещающее устраивать незапланированные сюрпризы. Падающая звезда (Иерусалим), 1999



Пресс-конференция Даны на Евровидении-2011