Евровидение-2014. Песня «Rise Like a Phoenix» – победитель «Евровидения». ВИДЕО!

Новости Австрии. Главный возмутитель спокойствия на «Евровидении-2014» Томас Нойвирт, больше известный как Кончита Вурст, увозит песенный конкурс «Евровидение» к себе домой, в Австрию. Песня «Rise Like a Phoenix» по мнению Кончиты заставит многих задуматься о понятиях поважнее, чем внешность. Смотрите видео.



Читать подробнее на сайте СТВ: заставила многих задуматься о понятиях поважнее, чем внешность.Читать подробнее на сайте СТВ: /novosti-avstrii/evrovidenie-2014-konchita-vurst-s-pesney-rise-like-a-phoenix-vyigrala-evrovidenie



Читать подробнее на сайте СТВ: заставила многих задуматься о понятиях поважнее, чем внешность.Читать подробнее на сайте СТВ: /novosti-avstrii/evrovidenie-2014-konchita-vurst-s-pesney-rise-like-a-phoenix-vyigrala-evrovidenie



Читать подробнее на сайте СТВ: заставила многих задуматься о понятиях поважнее, чем внешность.Читать подробнее на сайте СТВ: /novosti-avstrii/evrovidenie-2014-konchita-vurst-s-pesney-rise-like-a-phoenix-vyigrala-evrovidenie



Читать подробнее на сайте СТВ: заставила многих задуматься о понятиях поважнее, чем внешность.Читать подробнее на сайте СТВ: /novosti-avstrii/evrovidenie-2014-konchita-vurst-s-pesney-rise-like-a-phoenix-vyigrala-evrovidenie



Читать подробнее на сайте СТВ: заставила многих задуматься о понятиях поважнее, чем внешность.Читать подробнее на сайте СТВ: /novosti-avstrii/evrovidenie-2014-konchita-vurst-s-pesney-rise-like-a-phoenix-vyigrala-evrovidenie

Кончита набрала по итогам голосования жюри и телезрителей 290 баллов и оставила своих соперников далеко позади.

Кончита Вурст, победитель «Евровидения-2014»:

Я плачу, я счастлива. У меня нет слов. «Евровидение» – это проект, основанный на любви и толерантности. Быть частью этого праздника – все равно что находиться дома.

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Второе место заняла группа The Common Linnets из Нидерландов с результатом 238 баллов. Третье место принадлежит Санне Нильсен из Швеции (218 баллов). На четвертом – Арам MP3 из Армении (174 баллов). Пятое место – у Андраша Каллаи (143 балла), представляющему Венгрию.

Белорус Тео (Юрий Ващук) с композицией Cheesecake, набрав 43 балла, занял 16 место в финале. Все о Тео вы можете узнать здесь!

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