Белорусский артист Тео рассказал, почему «Славянскому базару» не нужно меняться

Ольга Бурлакова, ведущая:

Привет! Так и хочется спросить, а что это вы тут делаете? Тео, ведущий:

Мы направляемся на репетицию вместе с конкурсантами. Сегодня первый конкурсный день. Ольга Рыжикова, ведущая:

Не терпится с ними наконец познакомиться. Мы видели их только красивых на фотографиях, в анкетах. Хочется услышать их голоса. Александр Меженный, ведущий:

А вообще в рамках «Базара» какие концерты? Где Тео, где Оля Рыжикова? Ольга Рыжикова:

Где Тео, там и Оля Рыжикова.

Тео:

Все концерты «Славянского базара» мы работаем в дуэте. С Ольгой являемся ведущими двух конкурсных дней. Выступаем в концерте закрытия. Ольга Рыжикова:

И являемся ведущими концерта закрытия. Поэтому приглашаем всех, приходите. Я не знаю, есть ли еще билеты в продаже. А если нет, обязательно включайте телевизор. Александр Меженный:

А сейчас, пока Оля не слышит, Юра, давай, как мужчина мужчине. Как конкурсантки вообще? Симпатичные? Тео:

Уровень. Александр Меженный:

Я не про это. Симпатичные? Тео:

Ну, конечно, безусловно. Александр Меженный:

Из какой страны самая красивая?

Тео:

Из Беларуси. Ольга Бурлакова:

Хороший муж. Ольга Рыжикова:

Ответ правильный, борщ на неделю обеспечен. Ольга Бурлакова:

Что петь будете? Тео:

Петь будем «Мурашки по коже». Александр Меженный:

А «Нам очень»? Ольга Рыжикова:

Как только не объявляли эту песню «Нам очень». И «Мы вместе», и «Мы тоже», и «Нам тоже». Поэтому мы решили взять песню с названием попроще – «Мурашки по коже».

Тео:

Главная история песни «Нам очень». Однажды один из редакторов протитровал следующим образом… Показалось, какая-то недосказанность. «Нам очень жаль». Ольга Рыжикова:

Мы задали вопрос: почему вы не написали «Нам очень весело»? Потому что, говорит, песня не быстрая. Александр Меженный:

Как дети растут? Тео:

Растет дочь благодаря нашим бабушкам, дедушкам. Будет сегодня следить за мамой и папой. Ольга Рыжикова:

Она всегда ждет подарков, гостинцев. Город мастеров, все народные инструменты, игрушки ручной работы – это непременно, это очень понравится. Когда она их получает, говорит: «Какая красивая игрушечка, я именно такую хотела». Ей невозможно отказать. Ольга Бурлакова:

Вы уже который раз приезжаете на «Славянский базар». Еще место есть в квартире для сувениров? Тео:

Да, ни одна поездка не обходится без сувениров и подарков, которые мы привозим с этой благодатной земли фестивальной. У нас есть специальная зона, где это все красиво хранится.

Ольга Рыжикова:

В этом году в конкурсный день прозвучит интро, которое написал Тео, и там задействовано 11 народных инструментов и одна банка от кофе, на которой было написано «Эфиопия». Все не зря. Александр Меженный:

Знаменитая эфиопская банка… Тео:

Да. Как же она круто звучит. Вот обратите внимание, конкурсанты из Азербайджана – легкая перкуссия – это банка от кофе. Ольга Бурлакова:

Я ожидала, что Оля скажет: 11 народных артистов задействовано. Александр Меженный:

11 друзей Юры. Ты давний участник «Славянского базара». Выступал в качестве артиста… Тео:

Боюсь ошибиться. Наверное, 22-й или 21-й «Славянский базар». Александр Меженный:

Есть ли возможность сравнить – было/стало?