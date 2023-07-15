Белорусский артист Тео рассказал, почему «Славянскому базару» не нужно меняться
Ольга Бурлакова, ведущая:
Привет! Так и хочется спросить, а что это вы тут делаете?
Тео, ведущий:
Мы направляемся на репетицию вместе с конкурсантами. Сегодня первый конкурсный день.
Ольга Рыжикова, ведущая:
Не терпится с ними наконец познакомиться. Мы видели их только красивых на фотографиях, в анкетах. Хочется услышать их голоса.
Александр Меженный, ведущий:
А вообще в рамках «Базара» какие концерты? Где Тео, где Оля Рыжикова?
Ольга Рыжикова:
Где Тео, там и Оля Рыжикова.
Тео:
Все концерты «Славянского базара» мы работаем в дуэте. С Ольгой являемся ведущими двух конкурсных дней. Выступаем в концерте закрытия.
Ольга Рыжикова:
И являемся ведущими концерта закрытия. Поэтому приглашаем всех, приходите. Я не знаю, есть ли еще билеты в продаже. А если нет, обязательно включайте телевизор.
Александр Меженный:
А сейчас, пока Оля не слышит, Юра, давай, как мужчина мужчине. Как конкурсантки вообще? Симпатичные?
Тео:
Уровень.
Александр Меженный:
Я не про это. Симпатичные?
Тео:
Ну, конечно, безусловно.
Александр Меженный:
Из какой страны самая красивая?
Тео:
Из Беларуси.
Ольга Бурлакова:
Хороший муж.
Ольга Рыжикова:
Ответ правильный, борщ на неделю обеспечен.
Ольга Бурлакова:
Что петь будете?
Тео:
Петь будем «Мурашки по коже».
Александр Меженный:
А «Нам очень»?
Ольга Рыжикова:
Как только не объявляли эту песню «Нам очень». И «Мы вместе», и «Мы тоже», и «Нам тоже». Поэтому мы решили взять песню с названием попроще – «Мурашки по коже».
Тео:
Главная история песни «Нам очень». Однажды один из редакторов протитровал следующим образом… Показалось, какая-то недосказанность. «Нам очень жаль».
Ольга Рыжикова:
Мы задали вопрос: почему вы не написали «Нам очень весело»? Потому что, говорит, песня не быстрая.
Александр Меженный:
Как дети растут?
Тео:
Растет дочь благодаря нашим бабушкам, дедушкам. Будет сегодня следить за мамой и папой.
Ольга Рыжикова:
Она всегда ждет подарков, гостинцев. Город мастеров, все народные инструменты, игрушки ручной работы – это непременно, это очень понравится. Когда она их получает, говорит: «Какая красивая игрушечка, я именно такую хотела». Ей невозможно отказать.
Ольга Бурлакова:
Вы уже который раз приезжаете на «Славянский базар». Еще место есть в квартире для сувениров?
Тео:
Да, ни одна поездка не обходится без сувениров и подарков, которые мы привозим с этой благодатной земли фестивальной. У нас есть специальная зона, где это все красиво хранится.
Ольга Рыжикова:
В этом году в конкурсный день прозвучит интро, которое написал Тео, и там задействовано 11 народных инструментов и одна банка от кофе, на которой было написано «Эфиопия». Все не зря.
Александр Меженный:
Знаменитая эфиопская банка…
Тео:
Да. Как же она круто звучит. Вот обратите внимание, конкурсанты из Азербайджана – легкая перкуссия – это банка от кофе.
Ольга Бурлакова:
Я ожидала, что Оля скажет: 11 народных артистов задействовано.
Александр Меженный:
11 друзей Юры. Ты давний участник «Славянского базара». Выступал в качестве артиста…
Тео:
Боюсь ошибиться. Наверное, 22-й или 21-й «Славянский базар».
Александр Меженный:
Есть ли возможность сравнить – было/стало?
Тео:
Неоднократно предпринимались попытки советчиками многими – что-то нужно менять в «Славянском базаре». Посмотрите, есть «Евровидение», есть другие… В том-то и дело, что «Славянский базар» и имеет эту свою изюминку. Не нужны никакие кардинальные изменения. Потрясающая сцена, одна из лучших в Европе. Прекрасный свет, звук. Крутой зритель. Чего еще желать? Программа очень разноплановая, разнообразная. Я бы оставил фестиваль таким, какой он есть. Это как консерватория. Почему там нет джазового, эстрадного отделения? Потому что эта музыка должна оставаться такой.
Александр Меженный:
Как же мы обожаем «Славянский базар» за эту атмосферу, за тех людей, которых мы встречаем.