«Ровно год назад вы помогли мне выиграть «Евровидение» в Копенгагене»: Кончита Вурст заговорила по-русски



Кончита Вурст, запись в Facebook



За несколько часов этот пост собрал десятки комментариев: сообщения, выражающие восхищение, сменяют гневные, вплоть до агрессивных.



Напомним, все меньше времени остается до главного песенного конкурса «Евровидение». Через несколько дней на Родине Кончиты Вурст, в Австрии, состоится официальная церемония открытия международного форума. По 200-метровой красной ковровой дорожке на Ратушной площади пройдут делегации из 40 стран. Организаторы обещают, что для поклонников конкурса приготовлено немало сюрпризов.







Один из них заключается в том, что Кончита Вурст не только исполнит композицию, принесшую победу (Rise Like A Phoenix), но и будет встречать участников конкурса за сценой в «Зеленой комнате» и брать у них интервью. Соведущими «бородатой леди» станут Алис Тамлер, Арабелла Кьесбауэр и Мириам Вейхсельбраун. Подробнее здесь.