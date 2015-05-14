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«Ровно год назад вы помогли мне выиграть «Евровидение» в Копенгагене»: Кончита Вурст заговорила по-русски

14 мая 2015 16:42
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Новости Австрии. Кончита Вурст, победитель конкурса «Евровидение-2014», на неделе обратилась к своим фанатам на русском языке. Певица, сценический образ который вызывает у публики самые разные эмоции, поблагодарила своих русскоязычных фанатов в Facebook.

«Ровно год назад вы помогли мне выиграть «Евровидение» в Копенгагене»: Кончита Вурст заговорила по-русски -1


Кончита Вурст, запись в Facebook

За несколько часов этот пост собрал десятки комментариев: сообщения, выражающие восхищение, сменяют гневные, вплоть до агрессивных.

Напомним, все меньше времени остается до главного песенного конкурса «Евровидение». Через несколько дней на Родине Кончиты Вурст, в Австрии, состоится официальная церемония открытия международного форума. По 200-метровой красной ковровой дорожке на Ратушной площади пройдут делегации из 40 стран. Организаторы обещают, что для поклонников конкурса приготовлено немало сюрпризов.



Один из них заключается в том, что Кончита Вурст не только исполнит композицию, принесшую победу (Rise Like A Phoenix), но и будет встречать участников конкурса за сценой в «Зеленой комнате» и брать у них интервью. Соведущими «бородатой леди» станут Алис Тамлер, Арабелла Кьесбауэр и Мириам Вейхсельбраун. Подробнее здесь.

# Музыка # Фотофакт # Кончита Вурст # Евровидение 2015

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