Евровидение-2014. Как голосовали страны?

Новости Дании. Кончита Вурст из Австрии стал(а) победителем «Евровидения» по результатам интерактивного голосования телезрителей (50%) и жюри (50%) из 37 стран, которые принимали участие в самом популярном шоу на континенте. Томас Нойвирт, больше известный как Кончита Вурст, набрал по итогам голосования 290 баллов и оставил своих соперников позади.

Вторую место заняла группа The Common Linnets из Нидерландов с результатом 238 баллов. Третье место принадлежит Санне Нильсен из Швеции (218 баллов). На четвертом – Арам MP3 из Армении (174 баллов). Пятое место – у Андраша Каллаи (143 балла), представляющему Венгрию.

Как голосовали страны в финале «Евровидения»? Смотрите фото № 1.

Кстати, Кончита Вурст в полуфинале также заняла первое место (169 беллов).

После завершения «Евровидения» опубликованы и результаты голосований в полуфиналах.

Как распределились места в первом полуфинале? Смотрите фото №2.

Белорус Тео вышел в финал с пятого места, набрав 87 баллов. Наивысший балл (12) он получил от Грузии и Литвы. От Австрии – 10 очков, от Румынии и Греции – по 8 баллов. Напомним, в финале Тео и его Cheesecake обосновались на 16 месте.