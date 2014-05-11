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Евровидение-2014. Как голосовали страны?

11 мая 2014 17:31
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Новости Дании. Кончита Вурст из Австрии стал(а) победителем «Евровидения» по результатам интерактивного голосования телезрителей (50%) и жюри (50%) из 37 стран, которые принимали участие в самом популярном шоу на континенте.  Томас Нойвирт, больше известный как Кончита Вурст, набрал по итогам голосования 290 баллов и оставил своих соперников позади.

Вторую место заняла группа The Common Linnets из Нидерландов с результатом 238 баллов. Третье место принадлежит Санне Нильсен из Швеции (218 баллов). На четвертом – Арам MP3 из Армении (174 баллов). Пятое место – у Андраша Каллаи (143 балла), представляющему Венгрию.

Как голосовали страны в финале «Евровидения»? Смотрите фото № 1.

Кстати, Кончита Вурст в полуфинале также заняла первое место (169 беллов).

После завершения «Евровидения» опубликованы и результаты голосований в полуфиналах.

Как распределились места в первом полуфинале? Смотрите фото №2.

Белорус Тео вышел в финал с пятого места, набрав 87 баллов. Наивысший балл (12) он получил от Грузии и Литвы. От Австрии – 10 очков, от Румынии и Греции – по 8 баллов. Напомним, в финале Тео и его Cheesecake обосновались на 16 месте.

Как распределились места во втором полуфинале? Смотрите фото № 3.

# Музыка # Фотофакт # Евровидение-2014. Новости # Teo (Юрий Ващук) # Кончита Вурст

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