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Евровидение-2014. Филипп Киркоров о Кончите Вурст: Давайте уважать победителя, несмотря ни на что

11 мая 2014 12:04
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Новости России. Филипп Киркоров, автор песни Shine для россиянок сестер Толмачевых, призвал с уважением отнестись с уважением к победителю «Евровидения-2014».

Напомним, в ночь в субботы на воскресенье разрешилась главная интрига международного конкурса «Евровидение». Хрустальный микрофон – главный трофей музыкального форума завоевала Кончита Вурст, и «Евровидении» уезжает в Австрию.

Филипп Киркоров, певец, продюсер (в интервью российскому телеканалу):
Пожалуйста, давайте уважать победителя, несмотря ни на что. С бородой он, не с бородой, женщина, мужчина – неважно, это конкурс, конкурс песни. Европа в этот раз проголосовала так. Победителей не судят, победила песня, на мой взгляд, красивая песня.

Кончита Вурст, она же Томас Нойверт, на главной евровизийной сцене исполнила композицию «Rise Like a Phoenix». Вурст признается, что равнодушна к критике. И верит, что баллада «Rise Like a Phoenix» в ее исполнении заставила многих задуматься о понятиях поважнее, чем внешность.

# Музыка # Филипп Киркоров # Евровидение-2014. Новости # Маша и Настя Толмачевы # Россия # Кончита Вурст

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