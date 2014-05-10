Евровидение-2014. Белорус Тео и Cheesecake на 16 месте в финале

Новости Беларуси. Тео принес Беларуси 16 место с финале «Евровидения-2014». Наш Cheesecake особо пришелся по вкусу России, которая оценила выступление Тео в 12 баллов. Победительницей же стала Кончита Вурст из Австрии.

Атмосфера, которая царила в концертном зале B&W, когда выступал белорус Тео, сложно передать словами. Это было потрясающе, казалось, слова белорусской песни знает каждый.

Юра Ващук, он же Тео, бэк-вокалисты Денис Лис, Артем Ахпаш и Юрий Селезнев, танцоры Александр Залесский и Андрей Мартынов. Дмитрий Новик – автор слов Cheesecake. Белорусская делегация в Копенгагене – операторы, журналисты. Это та команда, которая принесла Беларуси 16 место в финале «Евровидения».

Этот парень буквально влюбил в себя публику. Скептики в шоке: хэштег #Cheesecake в мировых трендах в Twitter. В мировых трендах! Такой поддержки у белорусских конкурсантов, пожалуй, не было ни разу за всю историю участия в конкурсе «Евровидение».

Тео просто вышел на сцену в компании с бэк-вокалистами и танцорами. Пятеро парней – Тео шестой – появились на датской сцене в лучших традициях «Оскара»: черные костюмы, белые рубашки, галстуки-бабочки, отполированная до блеска обувь. Кстати, костюмы ребят – белорусского производства.

Впрочем, в этом году белорусский евровизийный номер - от написания Cheesecake и до выхода Тео на сцену уже в Дании - практически полностью был сделан белорусами. Музыку Cheesecake написал сам Тео, слова – его друг Дмитрий Новик. Аранжировку сделал тоже Тео.

Музыкальные критики отмечают: Беларусь в этом году покорила минимализмом, ну и проходкой, конечно! Смотрите видео. Простой номер, энергичная песня. Прекрасное выступление настоящего профессионала. И Ващуку удалось самое главное: он достучался до зрителя, несмотря на 16-ый результат, его поддерживала вся арена в Копенгагене.

Беларусь участвовала в конкурсе «Евровидение» в 11-й раз. Выход Беларуси в финал «Евровидения» – уже маленькая победа. И в этом году белорусы нарушили традицию. Наша страна выходила в финал «Евровидения» один раз в три года: 2007 год – Дмитрий Колдун (6-е место), 2010 год – группа «3+2» (24-е место), 2013 год – Алена Ланская (16 место).

Справка ctv.by

Тео. Настоящее имя – Юрий Ващук, композитор, аранжировщик, певец. Юра родился в деревне Хидры Кобринского района. Белорус уже в юности освоил игру на баяне, потом гитару, фортепиано и барабаны. Первую песню написал в девятом классе. Образование получил в Гродненском колледже искусств (класс вокала) и в Белорусском Государственном университете культуры и искусств (эстрадное отделение, класс вокала). После участия в программе «Зорная ростань» был приглашен в оркестр под управлением Михаила Финберга, где работает и по сей день. Автор множества популярных песен белорусских артистов. Соавтор музыки к фильмам «Майор Ветров» и «В июне 41–го». Совместно с Леонидом Шириным Юрий Ващук победил в номинации «Лучший автор музыки» Национальной музыкальной премии-2013. В прошлом году Юрий стал «Лучшим аранжировщиком». Еще больше о представителе Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2014» читайте здесь.