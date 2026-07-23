Прямой эфир

Новости по тегу #Австрия

В Австрии растет зависимость мигрантов от пособий
23 июля 2026 06:50

В Австрии растет зависимость мигрантов от пособий

Стремительный рост цен на бензин заставляет жителей Вены отказываться от личных авто
08 июня 2026 07:22

Стремительный рост цен на бензин заставляет жителей Вены отказываться от личных авто

В австрийском Линце произошла стрельба – погибли три человека
08 мая 2026 06:22

В австрийском Линце произошла стрельба – погибли три человека

Три человека погибли в результате схода лавины на австрийском горнолыжном курорте
21 февраля 2026 07:54

Три человека погибли в результате схода лавины на австрийском горнолыжном курорте

Более 50% австрийцев испытывают финансовые проблемы – опрос
09 февраля 2026 13:53

Более 50% австрийцев испытывают финансовые проблемы – опрос

В горах Австрии в результате схода лавин погибли 8 человек
18 января 2026 10:34

В горах Австрии в результате схода лавин погибли 8 человек

Лукашенко поздравил народ Австрии с 70-летием современной австрийской государственности
26 октября 2025 07:40

Лукашенко поздравил народ Австрии с 70-летием современной австрийской государственности

Моббинг стал мотивом стрельбы в школе в Австрии, в результате которой погибли 11 человек
11 июня 2025 06:04

Моббинг стал мотивом стрельбы в школе в Австрии, в результате которой погибли 11 человек

В Австрии при стрельбе в школе погибли не менее 11 человек
10 июня 2025 11:25

В Австрии при стрельбе в школе погибли не менее 11 человек

В Австрии проходят акции против прихода к власти правых партий
05 февраля 2025 07:42

В Австрии проходят акции против прихода к власти правых партий

«Австрия на стороне Александра Лукашенко». Акция под таким лозунгом прошла в Вене
11 января 2025 17:05

«Австрия на стороне Александра Лукашенко». Акция под таким лозунгом прошла в Вене

В Вене прошёл многотысячный митинг – председатель правой Партии свободы формирует новый кабмин
10 января 2025 16:54

В Вене прошёл многотысячный митинг – председатель правой Партии свободы формирует новый кабмин