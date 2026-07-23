В Вене зависимость от поддержки государства демонстрируют три четверти мигрантов – для сравнения, среди коренного населения самостоятельно обеспечивают себя 93 % семей.
Ситуация в Австрии – лишь часть общей европейской картины. По всему континенту правительства пытаются тушить последствия кризиса временными мерами.
По данным местных СМИ, мужчина преклонного возраста застрелил двух женщин, а затем покончил с собой.
Яшчэ два турысты пацярпелі, аднаго з іх шпіталізавалі з сур'ёзнымі траўмамі.
39 % оценивают свою ситуацию как «напряженную». Еще 13 % высказались, что им трудно покрывать текущие расходы.
Первый инцидент произошел в федеральной земле Штирия. Жертвами стали трое туристов-лыжников из Чехии.
Глава государства убежден, что прочные контакты между государственными и политическими деятелями, эффективное взаимодействие в сферах торговли и экономики, сотрудничество в отраслях культуры и науки, крепкие общественные связи – основа стабильности и развития.
Это форма психологического насилия над отдельным человеком со стороны группы лиц. Такую версию происшествия озвучили полицейские исходя из найденного в доме прощального письма.
По данным полиции, преступником оказался один из учеников.
Протестующие потребовали от властей сделать все возможное, чтобы неонацисты не смогли попасть ни в парламент, ни в правительство.
«Австрия на стороне Александра Лукашенко» – написали на размещенных по всему городу плакатах австрийские патриоты.
Пока ситуация в политическом поле Австрии остается крайне нестабильной, что ставит государство под угрозу правительственного кризиса.
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