Евровидение-2014. Церемония открытия: элегантные Толмачевы в сопровождении Киркорова, мужчины из Исландии в платьях и Тео с маракасами

Новости Дании. В Копенгагене официально дан старт международному песенному конкурсу «Евровидение-2014».

Торжественная церемония открытия музыкального форума прошла вечером 4 мая в городской ратуше.

Первой на красной дорожке появилась Эммили де Форест, благодаря которой нынешний конкурс проходит в Дании.

После Эммили по дорожке прошли делегации 37 стран-участниц. Конкурсанты общались с прессой, раздавали автографы, фотографировалась с датчанами и поклонниками конкурса.

Это мероприятие, к сожалению, не показывают по телевидению. Но по зрелищности церемония открытия не уступает ни полуфиналам, ни финалу.

Участники вместе со своими делегациями в шикарных нарядах приветствуют еврофанатов со всего мира. И по сути, это последний раз, когда конкурсанты могут вот так, все вместе, пообщаться в неформальной обстановке.

Отметим, многие конкурсанты традиционно используют торжественную церемонию открытия «Евровидения» как возможность создать как можно больше поводов для того, чтобы о них писали и говорили. Откровенные наряды, скандальные интервью.

Группа “Pollapönk” из Исландии, например, вырядилась в разноцветные платья.

Группа “Pollapönk”, представители Исландии на «Евровидении-2014»:

Одно время женщины боролись за право носить штаны, теперь очередь мужчин бороться за право ходить в платьях. Мы сегодня оделись так, потому что хотим продемонстрировать свою позицию против любого проявления любой дискриминации.

Напомним, «Pollapönk» – это четверо мужчин. Хейдар Эдн Кристьяунссон (гитара), Харальдюр Фрейр Гисласон (барабаны), Гвюдни Финнссон, Аднар Тоур Гисласон (вокал).

Россиянки сестры Толмачевы, напротив, вели себя достаточно сдержанно. На красной дорожке девушки появились под ручку с автором своей композиции, Филиппом Киркоровым. Настя и Маша Толмачевы отметили, что очень волнуются, но пообещали преодолеть страх и показать на главной сцене «Евровидения» все, на что способны. Напомним, за плечами 17-летних россиянок – настоящая команда профессионалов. Подробности вы узнаете здесь!

Фаворит профессиональных спорщиков – Арам МР3 из Армении – любезно позировал на фотокамеры фанатов. А Кончита Вурст, бородатая певица из Австрии – охотно раздавала интервью различным СМИ. Впрочем, смотрите фото!

Белорусская делегация на ковровой дорожке появилась в черных костюмах. Тео, представитель Беларуси на «Евровидении», успел приковать внимание прессы. С собой на церемонию открытия музыкант захватил маракасы, те самые, из клипа Cheesecake (смотрите видео), и в очередной раз продемонстрировал, что ни минуты не может прожить без музыки.

Кто выиграет «Евровидение-2014» и увезет домой главный трофей конкурса – Хрустальный микрофон? Узнаем уже скоро!

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.