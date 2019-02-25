Кончита Вурст побрилась налысо. Фотофакт

Новости Австрии. Певец Том Нойвирт широко известный своим женским альтер эго Кончиты Вурст побрился налысо.
Около года назад Том заявил, что собирается отказаться от своего альтер эго, поскольку Кончита уже достигла всего, чего могла достичь.
Возможно, новая «стрижка» Вурст является лишь шагом на пути к уничтожению женского образа музыканта.
Фото: instagram.com/conchitawurst
Кончита Вурст – австрийский певец, который выиграл «Евровидение» в 2014 году. Победу «женщины с бородой» публика восприняла неоднозначно. Сам исполнитель утверждает, что он создал этот образ, чтобы люди задумались о природе инаковости, ксенофобии и о толерантности.
Зимой 2019 года налысо побрился знаменитый российский телеведущий.
Кардинально сменить имидж решил Иван Ургант – здесь подробности.