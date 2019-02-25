Кончита Вурст побрилась налысо. Фотофакт

Новости Австрии. Певец Том Нойвирт широко известный своим женским альтер эго Кончиты Вурст побрился налысо.

Около года назад Том заявил, что собирается отказаться от своего альтер эго, поскольку Кончита уже достигла всего, чего могла достичь.

Возможно, новая «стрижка» Вурст является лишь шагом на пути к уничтожению женского образа музыканта.