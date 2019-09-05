«Муж». Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились

Новости России. Блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились. Эту информацию подтвердила сама Ивлеева на своей странице в Instagram. Она опубликовала фото музыканта и лакончино подписала его.

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева:

Муж. Слухи о том, что молодые люди поженились, ходили уже давно, но пара предпочитала не комментировать личную жизнь. Сейчас молодожены отдыхают в Италии.

Фото: instagram.com/nastyaivleeva