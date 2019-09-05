«Муж». Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились

Новости России. Блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились.
Эту информацию подтвердила сама Ивлеева на своей странице в Instagram. Она опубликовала фото музыканта и лакончино подписала его.
Новости России. Блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились.
Эту информацию подтвердила сама Ивлеева на своей странице в Instagram. Она опубликовала фото музыканта и лакончино подписала его.
Фото: instagram.com/_agentgirl_
Настя Ивлеева:
Муж.
Слухи о том, что молодые люди поженились, ходили уже давно, но пара предпочитала не комментировать личную жизнь. Сейчас молодожены отдыхают в Италии.
Фото: instagram.com/nastyaivleeva
Пара вместе примерно полтора года. Рэпер посвятил возлюбленной несколько песен, а пара сделала одинаковые татуировки.
В Британии парень целый месяц делал невесте предложение, а она этого не заметила (читать далее).