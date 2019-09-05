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«Муж». Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились

05 сентября 2019 15:15
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Новости России. Блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились. 

Эту информацию подтвердила сама Ивлеева на своей странице в Instagram. Она опубликовала фото музыканта и лакончино подписала его. 

«Муж». Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились-1

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева: 
Муж. 

Слухи о том, что молодые люди поженились, ходили уже давно, но пара предпочитала не комментировать личную жизнь. Сейчас молодожены отдыхают в Италии.  

«Муж». Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились-4

Фото: instagram.com/nastyaivleeva

Пара вместе примерно полтора года. Рэпер посвятил возлюбленной несколько песен, а пара сделала одинаковые татуировки.  

В Британии парень целый месяц делал невесте предложение, а она этого не заметила (читать далее).  

# Звезды # калейдоскоп # Настя Ивлеева # Элджей

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