Евровидение-2014. Номер белоруса Тео: отсутствие шоу и лунная походка от Mr. Cheesecake

Новости Беларуси. Несколько дней остается до главного музыкального события года – конкурса песни «Евровидение-2014».

Белорусская делегация отправилась в Данию 28 апреля.

И вот уже почти неделю жизнь Mr. Cheesecake, он же Тео, протекает по графику: репетиции, интервью, посещение евровизийных мероприятий, сон, после которого вновь репетиции, общение с прессой и другими конкурсантами.

Сегодня на сцене концертного зала B&W в Копенгагене прошла вторая официальная репетиция. Это по сути последняя «тренировка» перед генеральным прогоном, на котором свои оценки выставит профессиональное жюри.

Согласно условиям «Евровидения» вторая репетиция максимально похожа на то, что увидят зрители во время прямого эфира.

Все конкурсанты обязаны выйти на сцену уже в концертных нарядах, да и образы должны быть по возможности завершены.

Во время второй репетиции Тео чувствовал себя уверенно. И, судя по всему, своей работой на сцене артист остался доволен. Смотрите фото и видео.

Напомним, в этом году Европа не получит от белорусского участника грандиозного шоу. Тео выйдет на евровизийную сцену в черном костюме в компании бэк-вокалистов и танцоров и споет свою задорную композицию Cheesecake. Смотрите клип на евровизийную песню.

Как оценят зрители и профессиональное жюри белоруса Тео, узнаем совсем скоро. Тео выступит во втором полуфинале, его номер 10.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания;07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.