Филипп Киркоров: даже «Евровидение» сдалось, перенеслось, а «Славянский базар» жил, живёт и будет жить

Новости Беларуси. Из года в год «Славянский базар» не изменяет своему главному посылу: «Через искусство – к миру и взаимопониманию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так же называется и специальная награда Президента Беларуси. Ее Александр Лукашенко с 2009 года вручает самым видным деятелям искусства, которые всю свою жизнь посвятили любимому делу. В 2020 году честь выпала Филиппу Киркорову.

Филипп Киркоров, народный артист России:

Сегодня, в это непростое время, когда «Славянский базар» единственный выжил среди всех музыкальных праздников на территории бывшего Советского Союза, я считаю, это очень символичный приз. Потому что я родился в СССР, и для меня стоять под белорусским флагом, представлять и защищать честь страны – это все равно что защищать честь и славу своей страны, России.

Беларусь и Россия всегда были вместе. И то, что сегодня вы нашли возможность провести этот фестиваль… Даже «Евровидение» сдалось, перенеслось, а Беларусь и «Славянский базар» жили, живут и будут жить!

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