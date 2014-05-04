Евровидение-2014. Вечером 4 мая в Дании пройдет церемония открытия «Евровидения»

Новости Дании. По красной ковровой дорожке пройдут все участники международного песенного конкурса «Евровидение».

Напомним, в этом году в престижном музыкальном форуме принимают участие 37 стран.

Это мероприятие, к сожалению, не показывают по телевидению. Но по зрелищности церемония открытия не уступает ни полуфиналам, ни финалу.

Участники вместе со своими делегациями в шикарных нарядах приветствуют еврофанатов со всего мира. И по сути, это последний раз, когда конкурсанты могут вот так, все вместе, пообщаться в неформальной обстановке.

Белорусская делегация пройдет по красной дорожке пятой. Напомним, Беларусь представляет Тео.

На главной сцене концертного зала B&W в Копенгагене белорус споет зажигательную композицию Cheesecake.

Международные букмекерские конторы едва верят в выход нашего конкурсанта в финал. Надеемся, что Cheesecake в исполнении Тео все-таки сможет покорить профессиональное жюри и телезрителей.

За первое место участники будут соревноваться на сцене B&W, которая поражает невероятными спецэффектами. Кстати, по замыслу организаторов, концертная площадка построена в виде корабля. На ней установлен светодиодный экран длиной 100 м и высотой 13 м, который показывает трехмерное изображение.

Королевство Дания принимало «Евровидение» дважды – в 1964 и в 2001 годах. В прошлом году, напомним, победу стране принесла Эммели де Форест с песней “Only Teardrops”. Девиз нынешнего «Евровидения» – JoinUs («Присоединяйся к нам»).

Кто выиграет «Евровидение-2014» и увезет домой главный трофей конкурса – Хрустальный микрофон? Узнаем уже скоро!

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания;07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.