Франческо Габбани из Италии или Сальвадор Собрал из Португалии: кто выиграет «Евровидение-2017»?

Новости Беларуси. Кто выиграет «Евровидение-2017» и увезет домой главный трофей – хрустальный микрофон? Главная интрига грандиозного музыкального шоу разрешится уже предстоящей ночью. В финале встретятся конкурсанты из 26 стран. Среди них и белорусы. В решающем концерте группа NaviBand выйдет на киевскую сцену третьими. До начала конкурса остаются уже считанные часы.

Все дороги Киева сегодня ведут к международному выставочному центру. Именно здесь на глазах тысяч зрителей разрешится главная музыкальная интрига года. Пока букмекеры спорят о том, кто же будет триумфатором «Евровидения–2017» экспрессивный итальянец Франческо Габбани.

Или новоявленный фаворит португалец Сальвадор Собрал.

У болельщиков своё мнение. Белорусы сегодня поддерживают NaviBand. Наши ребята стали пятыми в истории нашей страны финалистами «Евровидения» и первыми, кто буквально влетел на европейскую музыкальную сцену с белорусскоязычной песней.

Голосовать за своих ребят мы не сможем, разве что мысленно поддерживать и подпевать, а вот иностранные ценители поп музыки телефоны уже приготовили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Богдан Грималюк, журналист (Украина):

Беларусь мы тоже поддерживаем. NaviBand вперёд! Молодцы.

Норвежские артисты и вовсе решили провести открытую репетицию. За что же в 2017 году проголосуют европейцы? Что будет по душе сложносочинённое красочное шоу или откровение с национальным колоритом?разгадка через несколько часов. А пока...