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Франческо Габбани из Италии или Сальвадор Собрал из Португалии: кто выиграет «Евровидение-2017»?

13 мая 2017 16:32
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Новости Беларуси. Кто выиграет «Евровидение-2017» и увезет домой главный трофей – хрустальный микрофон? Главная интрига грандиозного музыкального шоу разрешится уже предстоящей ночью.

В финале встретятся конкурсанты из 26 стран. Среди них и белорусы.

В решающем концерте группа NaviBand выйдет на киевскую сцену третьими.

До начала конкурса остаются уже считанные часы.

Франческо Габбани из Италии или Сальвадор Собрал из Португалии: кто выиграет «Евровидение-2017»?-1

Все дороги Киева сегодня ведут к международному выставочному центру. Именно здесь на глазах тысяч зрителей разрешится главная музыкальная интрига года. Пока букмекеры спорят о том, кто же будет триумфатором «Евровидения–2017» экспрессивный итальянец Франческо Габбани.

Франческо Габбани из Италии или Сальвадор Собрал из Португалии: кто выиграет «Евровидение-2017»?-3

Или новоявленный фаворит португалец Сальвадор Собрал.

Франческо Габбани из Италии или Сальвадор Собрал из Португалии: кто выиграет «Евровидение-2017»?-5

У болельщиков своё мнение. Белорусы сегодня поддерживают NaviBand. Наши ребята стали пятыми в истории нашей страны финалистами «Евровидения» и первыми, кто буквально влетел на европейскую музыкальную сцену с белорусскоязычной песней.

Голосовать за своих ребят мы не сможем, разве что мысленно поддерживать и подпевать, а вот иностранные ценители поп музыки телефоны уже приготовили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Богдан Грималюк, журналист (Украина):
Беларусь мы тоже поддерживаем. NaviBand вперёд! Молодцы.

Франческо Габбани из Италии или Сальвадор Собрал из Португалии: кто выиграет «Евровидение-2017»?-8

Норвежские артисты и вовсе решили провести открытую репетицию. За что же в 2017 году проголосуют европейцы?  Что будет по душе сложносочинённое красочное шоу или откровение с национальным колоритом?разгадка через несколько часов. А пока...

Франческо Габбани из Италии или Сальвадор Собрал из Португалии: кто выиграет «Евровидение-2017»?-10

Алена Сырова, СТВ:
Пресс-центр тем временем начинает заполнять иностранное журналисты. Более чем 700 коллег этой ночью будут следить за развитием событий. Не останется в стороне наша съемочная группа. Мы будем болеть и переживать за NaviBand, которые выйдут на сцену под третьим номером. Будем держать вас в курсе событий.

# Культура # Фотофакт # Евровидение 2017 # Богдан Грималюк

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