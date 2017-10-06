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Внедорожные гонки Rain forest Challenge впервые пройдут в Беларуси

06 октября 2017 08:55
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Грязно – как на трофи! Страшно – как на триале! Быстро – как на спринте! Сегодня в экотуристическом комплексе «Николаевские пруды» Могилевской области начнутся всемирно известные внедорожные гонки Rain forest Challenge в Беларуси.

Подробнее гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организаторы этого соревнования ­– Ольга и Евгений Рощенковы и участник гонок, кандидат в мастера спорта по автоспорту, многократный чемпион Республики Беларусь по джип-триалу, ралли-рейдам, трофи-рейдам  – Артур Туманов

# Автомобильные гонки

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