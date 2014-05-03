Евровидение-2014. Украинка Мария Яремчук написала на всю Данию: Мы гордимся, что мы украинцы!

Новости Украины. На огромном интерактивном экране HappyWall, который напоминает огромный пазл, украинка Мария Яремчук и ее команда сложили надпись: «Мы гордимся, что мы украинцы».

Напомним, Мария в различных интервью ранее отмечала, что ситуация в стране не может не отразится на ее выступлении.

С момента первой репетиции, которая прошла 28 апреля на сцене B&W Hallerna в Копенгагене, номер украинки заметно улучшился.

Выступление девушки стало более эффектным и красочным, и что, самое главное, по мнению Марии, сейчас Tick-Tock приобрел тот драматизм, от которого мурашки по коже. Смотрите видео со второй репетиции Марии Яремчук!

Мария Яремчук, представительница Украины на «Евровидении-2014»:

В мою постановку добавили специальный свет. Один из прожекторов светит в пол, что помогает сделать акцент на эмоциональной стороне моего выступления. Сценическая история Tick-Tock оживает. Моя команда попросила организаторов дать мне дополнительное время для репетиции танцевальных движений. Ведь мы с моим партнером работаем на сцене с колесом, и для того, чтобы все было идеально, нужно больше времени.

Зрители увидят действительно концептуально сильный номер в исполнении украинцев.

Мария Яремчук и ее партер, танцор из украинского балета “Freedom”, на главной сцене «Евровидения» изобразят настоящую страсть.

Она поет, он все три минуты бежит в колесе (смотрите фото!). Колесо использовано как символ времени и его быстротечности.

Мария Яремчук, представительница Украины на «Евровидении-2014» (в интервью kp.ua):

Мы часно бываем заложниками времени. Мы все время куда-то бежим, куда-то спешим. Наша жизнь – вечный марафон, гонка. Но есть вещи, которые сильнее времени. Это любовь. Когда человек любит, он способен на невероятное, он может даже остановить время. Ведь когда ты любишь, то кажется, что время занято.

Евровизийная Tick-Tock написана самой Яремчук. И в этой композиции исполнительница просит всех и каждого не забывать наслаждаться каждым прожитым моментом.

Как отреагируют зрители и слушатели на призыв Марии Яремчук? Ответ узнаем совсем скоро. Отметим, украинка стабильно входит в ТОП-10 фаворитов «Евровидения» по мнению букмекеров и фанатов конкурса.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания;07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Напомним, Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО. Его композиция Cheesecake должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите Cheesecake в исполнении ТЕО!