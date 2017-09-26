«И хочу сказать – бешеные результаты»: рецепт Полины Гагариной, как похудеть после родов

Полина Гагарина, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

5 месяцев. Вы так похудели. Женщины от зависти сходят с ума. На сколько килограммов Вы похудели?

Полина Гагарина, певица:

На много. На очень много, да. Я на очень много поправляюсь и очень много теряю…

Я помню Ваше детское интервью, вы говорили: «Нет, у меня ничего не получится, потому что я – толстая».

Полина Гагарина:

Я всё детство была толстая.

Я не особо переживала, я просто знала, что я – толстая.

Как бы, ну, и ладно, что делать.

В то, что касается диеты, есть та сторона вопроса, о которой Вас, может быть, не спрашивали, но я с ней сталкивался: мужчина, который рядом, женщину, которая худеет, на диете, безумно раздражает. Или потому, что он ест, и может есть. Или он должен сидеть на диете.