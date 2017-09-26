Полина Гагарина: «Русские люди должны сопереживать, должны страдать»

Не покидает меня ощущение, что все песни, которые являются самыми популярными – они про фатальную, разрушенную судьбу. А Вы производите впечатление весёленького, жизнерадостного человека. Есть такой диссонанс? Или судьба актрисы позволяет играть всё, что угодно. Быть в жизни хорошей, счастливой мамой в стиле итальянской семьи, а песни – страдальческие, русские, на всю катушку.

Источник фото: instagram.com/gagara1987/