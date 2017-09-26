Полина Гагарина: «Русские люди должны сопереживать, должны страдать»

Полина Гагарина, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Полина Гагарина, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Не покидает меня ощущение, что все песни, которые являются самыми популярными – они про фатальную, разрушенную судьбу. А Вы производите впечатление весёленького, жизнерадостного человека. Есть такой диссонанс? Или судьба актрисы позволяет играть всё, что угодно. Быть в жизни хорошей, счастливой мамой в стиле итальянской семьи, а песни – страдальческие, русские, на всю катушку.
Источник фото: instagram.com/gagara1987/
Полина Гагарина, певица:
Да, русские, страдальческие. Кому нужно – понимаете, я б с удовольствием пела про лютики, бантики и: «У меня родилась дочурка», – но это странно. Потому что русские люди – они должны сопереживать, они должны страдать.
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