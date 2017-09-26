Прямой эфир

Полина Гагарина о 30-летии: «Я ещё и артистка, у меня это всё усугублено»

26 сентября 2017 19:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Полина Гагарина, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

30 – это лучший возраст для женщины, как Вы думаете?

Полина Гагарина, певица:
Думаю, да. «Соображалка» начинает соображать, ещё есть, как бы, природная молодость и ресурсы. Думаю, что да – это такой своеобразный рассвет. И, с другой стороны, и декаданс. Потому что надо за это время успеть всё то, что надо успеть.

В 40 будет сложнее, я думаю. 

Полина Гагарина о 30-летии: «Я ещё и артистка, у меня это всё усугублено»-1

Хотя, я надеюсь, что мир красоты, индустрия всего этого продвинется и, может быть, всё будет не так топорно – все вот эти инъекции, все расплывчатые лица – а всё будет как-то деликатнее.
Источник фото: instagram.com/gagara1987/

И, может быть, действительно, найдут какую-то таблетку молодости. Очень не хочется стареть.

Вы, как все женщины, думаете об этом?

Полина Гагарина:
Конечно. Да Вы что! Я не только, как все женщины, я ещё и артистка, у меня это всё усугублено. И поэтому, естественно, для меня внешность – это тоже, своего рода, мой хлеб. 

«Я с трудом переношу себя на телевидении и смотрю свои концерты»: интервью с Полиной Гагариной

# Культура # Полина Гагарина # Российские исполнители

Другие новости рубрики

Все новости
«И хочу сказать – бешеные результаты»: рецепт Полины Гагариной, как похудеть после родов
26 сентября 2017 19:23

«И хочу сказать – бешеные результаты»: рецепт Полины Гагариной, как похудеть после родов

Полина Гагарина о дочери Мии: «Повзрослела с её рождением. В 30 лет – это совершенно другое ощущение, нежели с сыном»
26 сентября 2017 19:23

Полина Гагарина о дочери Мии: «Повзрослела с её рождением. В 30 лет – это совершенно другое ощущение, нежели с сыном»

Полина Гагарина: «Я для себя – самый строгий, страшный зритель. Мне кажется: не так махнула, не так спела»
26 сентября 2017 19:23

Полина Гагарина: «Я для себя – самый строгий, страшный зритель. Мне кажется: не так махнула, не так спела»