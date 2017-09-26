Полина Гагарина о 30-летии: «Я ещё и артистка, у меня это всё усугублено»

Полина Гагарина, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
30 – это лучший возраст для женщины, как Вы думаете?
Полина Гагарина, певица:
Думаю, да. «Соображалка» начинает соображать, ещё есть, как бы, природная молодость и ресурсы. Думаю, что да – это такой своеобразный рассвет. И, с другой стороны, и декаданс. Потому что надо за это время успеть всё то, что надо успеть.
В 40 будет сложнее, я думаю.
Хотя, я надеюсь, что мир красоты, индустрия всего этого продвинется и, может быть, всё будет не так топорно – все вот эти инъекции, все расплывчатые лица – а всё будет как-то деликатнее.
Источник фото: instagram.com/gagara1987/
И, может быть, действительно, найдут какую-то таблетку молодости. Очень не хочется стареть.
Вы, как все женщины, думаете об этом?
Полина Гагарина:
Конечно. Да Вы что! Я не только, как все женщины, я ещё и артистка, у меня это всё усугублено. И поэтому, естественно, для меня внешность – это тоже, своего рода, мой хлеб.
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