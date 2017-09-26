Полина Гагарина о дочери Мии: «Повзрослела с её рождением. В 30 лет – это совершенно другое ощущение, нежели с сыном»

Полина Гагарина, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Все обсуждают то, как Вы похорошели. Полина Гагарина, певица:

Правда? Спасибо большое. Обычно после девчонок дурнеют. Вы похорошели, Вы изменились. У меня полное ощущение, по тем интервью, которые я посмотрел перед нашей встречей, что у Вас как-то мировоззрение поменялось. Вы как-то были чуть более дерзкая… Полина Гагарина:

Дерзкой я и осталась. А сейчас Вы, как будто стали ребёнком каким-то. Вы так всему радуетесь…

Полина Гагарина:

Я, действительно, стала ещё больше радоваться жизни. И я как-то, вообще, переоценила… И, действительно, это, как бы, наверное, касается того, что я, действительно, повзрослела вместе с Мией, с её рождением.

Источник фото: instagram.com/gagara1987/



Источник фото: instagram.com/gagara1987/



Источник фото: instagram.com/gagara1987/

И вот это своё новое, вот уже в таком возрасте, свою новую роль матери… В 30 лет – это совершенно другое ощущение, нежели с сыном. С сыном мы оба были львёнка.

И, собственно, и сейчас являемся такими – мы настоящие друзья, мы обожаем друг друга, веселимся, гордимся. А тут я вот уже такая, наверное, мама.



Источник фото: instagram.com/gagara1987/