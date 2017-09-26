Полина Гагарина о дочери Мии: «Повзрослела с её рождением. В 30 лет – это совершенно другое ощущение, нежели с сыном»
Полина Гагарина, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Все обсуждают то, как Вы похорошели.
Полина Гагарина, певица:
Правда? Спасибо большое. Обычно после девчонок дурнеют.
Вы похорошели, Вы изменились. У меня полное ощущение, по тем интервью, которые я посмотрел перед нашей встречей, что у Вас как-то мировоззрение поменялось. Вы как-то были чуть более дерзкая…
Полина Гагарина:
Дерзкой я и осталась.
А сейчас Вы, как будто стали ребёнком каким-то. Вы так всему радуетесь…
Полина Гагарина:
Я, действительно, стала ещё больше радоваться жизни. И я как-то, вообще, переоценила… И, действительно, это, как бы, наверное, касается того, что я, действительно, повзрослела вместе с Мией, с её рождением.
Источник фото: instagram.com/gagara1987/
Источник фото: instagram.com/gagara1987/
Источник фото: instagram.com/gagara1987/
И вот это своё новое, вот уже в таком возрасте, свою новую роль матери… В 30 лет – это совершенно другое ощущение, нежели с сыном.
С сыном мы оба были львёнка.
И, собственно, и сейчас являемся такими – мы настоящие друзья, мы обожаем друг друга, веселимся, гордимся. А тут я вот уже такая, наверное, мама.
Источник фото: instagram.com/gagara1987/
Говорят Вам, кроме меня, что Вы стали добрее?
Полина Гагарина:
Была злюкой, стала доброй.
Это Вы перефразировали, хотя, я мог бы и так сказать, конечно.
Полина Гагарина:
Не знаю, может быть, это связано с каким-то, с одной стороны, как бы, расслаблением. То есть, я стала меньше, вообще, рефлексировать на какие-то, наверное, важные, но для меня теперь не такие важные вещи.
То есть, естественно, главное – это мои дети и моя семья.
Моя карьера – безусловно. Но, когда там всё хорошо.
То есть, злюке не место при таком раскладе?
Полина Гагарина:
Я не знаю, наверное, со стороны видны какие-то перемены. Я не знаю, что происходит, но, во всяком случае, я стала спокойнее реагировать на какие-то проблемы. То есть, есть же такая мудрость китайская, по-моему: «Если проблему решить можно – значит, не надо нервничать. Если проблему решить нельзя – значит, тоже не надо нервничать». Вывод: что, вообще, в принципе, нервничать не надо.
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