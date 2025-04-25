Белорусские самбисты завоевали 8 медалей первенства Европы

Вслед за взрослыми спортсменами в розыгрыш наград первенства Европы по самбо вступило подрастающее поколение. Первый день принес нам восемь пьедесталов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Увы, золото только одно. Его обладателем стал Даниил Патачиц. Он долгое время уступал россиянину Валерию Герасименко. Но искал шансы на спасение. Незадолго до конца схватки белорус отыграл балл. И полностью сосредоточился на обороне. К слову, оппонент не особо усердствовал в атаке. За что схлопотал предупреждение от судьи. Патачиц победил (2:1) и стал сильнейшим на континенте в весовой категории до 98 килограммов.

В финалы пробились еще четыре наших самбиста. Но одержать виктории не получилось. Полная цифровая картина первого дня выглядит так: золото, четыре серебра и три бронзы.