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Полина Гагарина о «Фабрике звёзд»: «Муж увидел какие-то кадры и был абсолютно поражён»

26 сентября 2017 19:24
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Полина Гагарина, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Если бы, находясь в кресле наставника «Голоса», Вы увидели Полину Гагарину времён «Фабрики» – Вы бы её взяли тогда? Проголосовали бы за неё? Вязли бы её себе? Понравилась бы она Вам, вообще?

Полина Гагарина, певица:
Я думаю, да. Потому что, во всяком случае, мой муж увидел какие-то кадры из, как раз, «Фабрики», моего 15-летнего возраста, и он был абсолютно поражён и восхищён моей уверенностью. Он говорит: «Ты посмотри, как ты выступаешь. Откуда ты это знаешь? Почему ты так умеешь? Кто тебя научил?» И я говорю: «Ну вот, как-то это было во мне, всё это вот».

Просто, я бы даже сказала, самоуверенность в каких-то местах, мне море было по колено.

Полина Гагарина о «Фабрике звёзд»: «Муж увидел какие-то кадры и был абсолютно поражён» -1


Источник фото: instagram.com/gagara1987/

Я знала, что как-то вот – это моё и всё. Сцена – это мой дом. На ней я себя чувствую очень комфортно. 

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# Культура # Полина Гагарина # Российские исполнители

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