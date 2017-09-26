Полина Гагарина: «Я для себя – самый строгий, страшный зритель. Мне кажется: не так махнула, не так спела»

Полина Гагарина, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

В одном интервью Вы сказали, что: «Я, вообще, не разбираюсь в русскоязычной музыке. У меня нет в плейлисте, вообще, ничего русского. Я даже никогда не могу понять: будет это хитом или не будет».

Полина Гагарина, певица:

Правда.

Значит, Вам, вот, если бы Вы сами выбирали: слушать себя или не слушать, Вы, вообще, может быть, себя бы не слушали?

Полина Гагарина:

Вы знаете, я, вообще, себя не слушаю. То есть, в любом случае, что бы я не пела. То есть, даже и ту музыку, может быть, которую я слушаю, если бы я запела – только на английском языке – я бы, наверное, тоже себя…

Это странно – себя слушать, рисовать картины со своим изображением, развешивать их дома.

Это кажется Вам странным? Все певицы, которых я знаю, больше всего слушают себя.