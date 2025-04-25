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Белорусские пятиборцы продолжают одерживать победы на Кубке Дружбы

25 апреля 2025 18:35
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Подрастающее поколение белорусских пятиборцев соревнуется в России. И очень успешно. Парни и девушки поднимаются на пьедестал ежедневно. В возрастной категории до 19 лет не знала равных Вера Ходкевич, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На заключительный вид – бег со стрельбой – она отправилась из середины пелотона. Но ко второму огневому рубежу успела нивелировать отставание от россиянок. На третий круг наша спортсменка ушла в роли единоличного лидера. Преимущество нарастало с каждой секундой. В итоге финиш с солидным запасом. Успех принесла качественная работа с оружием. Ходкевич поражала мишени точно и быстро. 

На 4-й позиции разместилась наша Полина Бубнова. 5-й стала Диана Дубовик. Нынешний успех белорусского пятиборья не первый. Накануне золото взял Алексей Грибко. А еще ранее второй результат показала Николь Гулевич.

# Спортивные соревнования

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