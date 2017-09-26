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Полина Гагарина: «Когда есть, что терять, естественно, с каждым годом становится всё страшнее»

26 сентября 2017 19:25
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Полина Гагарина, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Полина Гагарина: «Когда есть, что терять, естественно, с каждым годом становится всё страшнее»-1

Вы, когда точно поняли, что у Вас – уникальный дар? И, в этой связи, не думаете ли вы, что в одно прекрасное или не прекрасное утро этот дар, как со многими происходило и певцами, и художниками, и поэтами – и дара нет.
Источник фото: instagram.com/gagara1987/

Полина Гагарина, певица:
Да, конечно, это – мой страшный сон. Даже я не думаю об этом, я просто этого боюсь, гоню от себя, как и все, наверное, самые страшные страхи. Какие они?

Это – потерять самого близкого.

Собственно, страх потери самого главного. А тут, когда есть, что терять, естественно, с каждым годом становится всё страшнее.

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# Культура # Полина Гагарина # Российские исполнители

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