Полина Гагарина: «Мама кричала, мы ругались. Я так же ору, из «девочки-пушинки» превращаюсь в мегеру»

Вы в одном интервью признавались, что именно после «Фабрики звёзд» у Вас был такой момент, когда Вас немножко потерзала вот эта болезнь славы, вскружила голову. И Вы так в этом откровенно признались. А мой вопрос в следующем: всё-таки, считается, что эти «медные трубы» – это порок, в общем-то, такой же, как и многие другие пороки, которые выпадают на долю человека, но они не так заметны, не так проявляются. А вот справиться с ними в 100 раз сложнее, чем даже там с наркоманией. Есть прививка или лекарство?

Полина Гагарина, певица: Мне кажется, конечно же, это – воспитание и какие-то жизненные стержни, которые тоже должна была привить мама и семья. Мама мне быстро сбила спесь. Я немножко покружила-покружила... Источник фото: instagram.com/gagara1987/ Источник фото: instagram.com/gagara1987/

И, вообще, мне, в принципе, везёт в этом плане – что, я бы сказала, жизнь мне даёт вот такие конкретные хорошие уроки. Вот, вроде, только-только происходит какой-то взлёт-взлёт-взлёт, всё идёт: вроде, вот, гора, и вот он – пик. И вот, значит, надо там побыть и удержаться, и всё такое.

Потом раз – и происходит мордой в…

Если говорить таким языком. То есть, мне жизнь даёт какие-то сигналы, что надо бы остановиться.

Вы сказали, что мама сбила спесь. Может быть, каким-то мама будет хороший совет. Как? Мамы ж так любят своих детей, говорят: «Ты у меня – самая лучшая».

Полина Гагарина:

Нет. «Ты у меня – самая лучшая», – конечно. Но, когда ты начинаешь хамить – не самая лучшая. И, когда ты начинаешь выкобениваться – это всё сложно. Я считаю, что это ещё, конечно же, возраст был такой, максимализм – вот это 15-16-17 лет.

14 – это же кошмар, это, вообще!

Подростки это же… Меня всё это ожидает сейчас с сыном.

И что мама Вам говорила, интересно?

Полина Гагарина:

Мама кричала. Сильно. Мы ругались просто… Мы – итальянская семья. Мы – два огня, поэтому…

А Вы такая же мама будете, как своя?

Полина Гагарина:

Я так же ору, да. Если, как бы, уже нет – мне на всё говорится «нет», если меня просто ослушиваются уже там, не знаю, восьмой раз – как бы, я из «девочки-пушинки» превращаюсь в мегеру. И вот тут – всем бояться.