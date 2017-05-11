Сыграть Иудушку Головлёва и не добавлять черепа в «Апофеоз войны»: Никита Ефремов в программе «Простые вопросы»

Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
«Они были на расстоянии. А в ближнем бою глаза пальцами выдавливали». Никита Ефремов сыграл снайпера
Никита Ефремов о Великой Отечественной: «Это был подвиг, но война корёжит людей абсолютно»
Никита Ефремов о спектакле «Горбунов и Горчаков»: «У меня постоянно в голове тоже эти разговоры происходят»
Никита Ефремов: «Понятие «нормальный человек» – очень подвергающаяся сомнению вещь»
Никита Ефремов: «Не уверен, что фаталист. Хотя, теория относительности заставляет об этом задуматься»
Никита Ефремов о дедушке: «Поговорил бы о профессии. Хотя, у него, наверное, не было бы времени»
«Умножить 77 на 77 в голове, когда ты в кадре и тебе надо подумать»: Никита Ефремов об актёрских техниках
«Смешно, когда начал обнаруживать, что Вконтакте пишут: «Ефремов Никита и такая песня»
«Ты вдруг начинаешь, действительно, существовать». Как Никита Ефремов забыл текст на сцене
Сны, работа и солнышко: что радует Никиту Ефремова
«В книге «Гарри Поттер» гораздо больше заложено, чем в кино». Никита Ефремов о том, почему стоит читать
«Снайперы – они же особо не улыбались». Никита Ефремов о новой роли и белоснежной улыбке не из 41-го