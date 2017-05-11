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Сыграть Иудушку Головлёва и не добавлять черепа в «Апофеоз войны»: Никита Ефремов в программе «Простые вопросы»

11 мая 2017 21:41
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Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

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# Культура # Российские актеры # Никита Ефремов

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