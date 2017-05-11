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«Смешно, когда начал обнаруживать, что Вконтакте пишут: «Ефремов Никита и такая песня»

11 мая 2017 21:37
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Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

После первых эпизодов сериала «Восьмидесятые», генеральный продюсер СТС говорил, что: «Ефремова надо обязательно зацепить, чтобы он здесь побольше был. И пусть побольше поёт». Прямо была вот такая установка. У Вас своя какая-то рок-н-ролльная карьера намечалась, насколько мне известно?

Никита Ефремов, актёр театра и кино:
Нет. Абсолютно нет.

Песни, которые Вы пели в сериале  – это Ваши?

Никита Ефремов:
Нет. Конечно, не мои. Это всё так смешно тоже, когда я начал  обнаруживать, что где-то там Вконтакте пишут, что: «Ефремов Никита и такая песня».

Специальные люди писали специальные песни.

А Вы-то пишете песни?

Никита Ефремов:
Ну, это – так, скорее, какое-то увлечение. Сейчас поскольку мало времени и не думаю, что какой-то был намёк на рок-н-ролльную карьеру, скорее, для души просто.

Музыка – это ближе всего к Богу, наверное.

Но Вы ещё мечтаете записать…

Никита Ефремов:
Не скажу, что это является какой-то целью, скорее, мне нравится процесс.

Это группа?

Никита Ефремов:
Нет. Тоже, опять же – где, как с кем выйду. Играли с ребятами из МХАТа, потом у всех там – то дети рождаются, то что-то ещё. На это нужно время. И нужны какие-то деньги.

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# Культура # Российские актеры # Никита Ефремов

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